Měla řadu milenců, císaře Napoleona odhodila jako kus hadru: Vášnivá Marie Luisa

„Co se dá dělat, milá kněžno, to holt je osud princezen,“ utěšovala ji při cestě do Francie za ženichem Metternichova manželka. Sňatek s Napoleonem měl být vrcholem jejího života. Zatímco její muž dobýval Evropu, ji čekal život plný vášně, intrik a překvapivých zvratů.

Byla třikrát vdaná, poprvé za císaře, podruhé za špeha a potřetí za svého hofmistra. Měla to štěstí, že nastoupila jako císařovna na francouzský trůn a kralovala i v Itálii. S věrností si hlavu nelámala a milovala slávu a přepych plynoucí z jejího královského postavení.

Naoko šťastné manželství

Málokterá aristokratická dívka v historii se vdávala z lásky. Jinak tomu nebylo ani u dcery Marie Terezie. Vyhledali jí ženicha a nebyl to ženich ledajaký. Měla se provdat za samozvaného francouzského císaře Napoleona. Když se tuto novinku Marie Luisa dozvěděla, poprosila o dva dny na rozmyšlenou. Po rozvážení se rozhodla, že se za něj provdá.

Bonaparte po svém pádu chtěl zemřít. Požil jed, který měl prošlou záruční lhůtu, a proto neúčinkoval. Musel pak odejít do vyhnanství na ostrov Svatá Helena. Marie Luisa ho zde nikdy nenavštívila.

Její manžel ji velice miloval a dokázal jí svou lásku činem, když musel volit mezi dvěma možnostmi. Velice oba toužili po dítěti, a když bylo miminko na cestě, lékaři varovali, že porod bude komplikovaný a zemře buď matka, nebo dítě. Musel se rozhodnout, koho obětuje. On se zachoval jako kavalír a volil svoji ženu a dítě obětoval. Stal se však zázrak a dítě přežilo. „Dnes na tebe velmi myslím. Tak dojemný důkaz lásky, na nějž nikdy nemohu pomyslet, aniž bych neměla v očích slzy,“ poděkovala mu v jednom ze svých dopisů Marie Luisa.

Na první pohled se může zdát, že spolu měli harmonické manželství. Když ale začal být Napoleon v nemilosti, jeho manželka obrátila všechny karty, sbalila kufry a prchla do své vlasti. V jejich manželství sice byla určitá náklonnost i z její strany, ale po krachu kariéry francouzského generála bylo jasné, že bývalý císař již pro ni není dostatečně přitažlivý. Odhodila ho jako kus hadru a po dvou letech a osmi měsících se s ním rozešla a už se s ním nikdy znovu nesetkala.

Tajný život s milencem

Po delší době odluky se rozhodla Marie Luisa na čas znovu vrátit do Francie. Její manžel tam tenkrát nebyl, ale měl na ni dohlížet hrabě Neipperg, do kterého se vášnivě zamilovala. Byla z toho láska jak trám a vzniklo jakési tajné manželství, ze kterého vzešlo několik dětí. Čím jí hrabě tolik učaroval? Byl to kavalír a charismatický muž, který měl u žen neobyčejné úspěchy. Ženy nejspíš vždy zaujala černá páska zakrývající prázdný oční důlek, což z něj dělalo jakéhosi démona.

Prvního muže jí vnutili a druhého si vybrala sama. Taky s ním vydržela o něco déle, protože to byla láska upřímná a oboustranná. Žili spolu dvě desetiletí. „I v lásce je nutná upřímnost. Muž nemá právo rozhodovat o osudu ženy, pokud nemůže současně doufat, že ji učiní šťastnou. Chybí-li tato naděje, nesmí se stavět na odpor, když jí její štěstí zajistí někdo jiný,“ vysvětluje Marie Luisa ve stejnojmenné knize od Franze Herreho.

Chlapy střídala jak ponožky

Po smrti druhého manžela ztratila velkou životní oporu a dost se spustila. Zkrátka, začala řádit, střídala milence a dělala vylomeniny. Její vztahy se nesly ve stylu povrchnosti a doprovázely je skandály. Milenci jí většinou nesahali ani po kotníky, neboť se mezi ně řadili obyčejní komorníci, operní pěvci, a dokonce i učitel jejích dětí. Jednoho z nich určila za manžela své dcery.

Před veřejnou ostudou ji zachránilo třetí manželství s hrabětem de Bombelles, který plnil funkci jejího hofmistra. Jelikož se jednalo o nerovný svazek, svatba proběhla v poklidu a tajnosti bez zbytečných ceremonií. Marie Luisa sice někdy trochu zlobila, ale v tomto vztahu nikdy nevznikly nějaké extra aférky. S hrabětem žila v poklidu a bez větších zvratů až do konce života.

Zdroje: autorský článek spolu s dalšími zdroji (G. Praschl-Bichler: Lásky a sňatky Habsburků, F. Herre: Marie Luisa)

