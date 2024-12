Zamilovaný klaun jako v hororu. Vraždil jak posedlý, aby se pomstil

Co se stane, když se láska promění v posedlost a touha po pomstě v krvavou lázeň? Veselý klaun, symbol radosti a smíchu, se přetvořil v krvavého vraha. Jeho příběh je hororovější, než si dokážete představit. Případ přerostl do obludných výšin, až se jím začal zabývat dokonce Interpol.

Před lety se na červeném seznamu Interpolu ocitla tvář muže, který vyvraždil rodinu Chicových. Kdyby nedošlo ke šťastné náhodě, trvalo by možná roky, než by byl pachatel dopaden. A možná by ani nebyl nebo by byl odsouzen někdo jiný.

Série vražd s podobným scénářem

RED NOTICE neboli „červené oznámení“ je „žádost orgánů činných v trestním řízení na celém světě, aby nalezly a dočasně zatkly osobu čekající na vydání, předání nebo podobné právní nároky. Nejde o mezinárodní zatykač“, jak se dočteme na interpol.int

První mrtvola klečela nahá bez dechu před stromem, jako by se modlila. Byla to jedna z nejkrásnějších dívek v okolí – Melinda Consuela Chic. Příčinou smrti byly dva průstřely do zad. „Je jí šestnáct, tedy bylo jí, narodila se ve Španělsku a byla zasnoubená s mladým Gomezem, ale je to pár dní, co se začalo říkat, že zasnoubení zrušila,“ vysvětloval četník Rivera.

Pro druhou vraždu si zabiják vybral opět střelnou zbraň. Zemřela další dívka, Melindina sestra Carmelita. Nehybné tělo odpočívalo v sedu v noční košili u toaletního stolku. Prosektura potvrdila, že smrt nastala použitím shodné zbraně jako u Melindy. Při ohledání místa činu kriminalisté zajistili stopy, pořídili fotografie a sejmuli otisky prstů. Bylo jim jasné, že to tu vrah velmi dobře znal. Jednak nebyly násilím otevřené dveře a jednak byli psi v klidu, protože pachatele nejspíš dobře znali.

Další obětí byla matka obou zemřelých dívek. Policie ji našla na koberci v kaluži krve, Juanita Chic dostala také dva průstřely jako její dcerky. Ve hře byl ještě její malý syn Pedro, kterého kriminalisté nemohli najít. Bylo zřejmé, že se nějaký psychopat rozhodl vyvraždit celou rodinu.

Ti, kteří byli podezřelí

Když došlo k první vraždě, okruh podezřelých se pohyboval okolo ctitelů krásné Melindy. Na kahánku měl její bývalý snoubenec Roberto Gomez. Jeho vzezření naivního milovníka a neprůstřelné alibi utvrdily vyšetřovatele v tom, že on to být nemohl. „Mě to strašně překvapilo. Hrozně moc ji miluju a ona mi taky pořád říkala, že beze mě nechce žít. A najednou konec,“ tvrdil Roberto. Melindina láska totiž skončila, jako když motýl přelétne na jinou květinu. Našla si jiného chlapa jménem Antonio Gonzales. Byl to potulný herec, který zamotal Melindě hlavu. A měl alibi. V Melindině životě existoval ještě jeden ctitel, Paolo Castro, o kterém ona ale nechtěla nic slyšet a stále jej odháněla. Na dobu vraždy měl zaručené alibi, neboť prohrával v hospodě v kartách.

Tajemství fotografie v rámečku

K rozluštění případu napomohla fotografie neznámého muže. Ještě před vraždícím běsněním si místní lidé všimli, že rozvedenou paní Chic občas navštívil neznámý chlap, který vždycky přijel a odjel a nikdy se moc dlouho nezdržel. Při domovní prohlídce inspektor Fernandez objevil záhadnou fotografii, na které byl právě tento muž, k němuž směřovalo další odůvodněné podezření.

Zjistilo se, že to byl první manžel paní Chic z dob jejího cirkusového období. Podle identifikace Interpolu se vrah a bývalý manžel jmenoval Manuel Ortega Ramos. Vystupoval v cirkusu jako klaun, uměl žonglovat a krotit divokou zvěř. Jejich krátké manželství ukončila zrada krásné Juanity a její útěk s bohatším a lépe situovaným mužem, se kterým potom měla tři děti. Po letech se s ním rozvedla a znovu se setkala se svým prvním partnerem klaunem. Ten se však za ta léta osamocení a důsledkem zrady dal na alkohol. Paní Chic mu opět dala košem a utekla před ním do Bolívie. Manuel si ji našel a z pomsty vyvraždil celou její rodinu.

Jeho dopadení bylo pro policii tvrdý oříšek a hodně při tom pomohl Interpol a náhoda. Zvláště komisař Cerrado od policie v Barceloně měl velké štěstí, když jel v drožce a kápnul tam na hledaného vraha. Využil příležitost a nasadil mu želízka. „Jaké jsem měl štěstí. Vyplivl mi auťák, skočil jsem do prvního kočáru a najednou jsem seděl proti chlápkovi s klukem, kterého hledá Interpol. Dneska ráno jsem měl jejich fotky v ruce. Tak jsem si jeho fajnovej ksicht pamatoval. No, a je to,“ vypráví Cerrado.

Interpol v tomto případu sehrál klíčovou úlohu. Vždy je při dopadení či hledání zločince stěžejní spolupráce Interpolu a místní policie. „Vyšetřování a zatýkání vždy provádějí národní a místní složky. Naší úlohou je pomoci národní policii komunikovat s policií v jiných zemích při řešení mezinárodních zločinů,“ uvádí interpol.int. Když dojde k závažnému zločinu, je nutné tuto okolnost nejprve nahlásit v zemi, ve které se to stalo. Teprve potom přijde ke slovu Interpol.

Zdroje: autorský článek spolu s dalšími zdroji (V. P. Borovička: Slavné případy Interpolu, interpol.int)

