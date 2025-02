Asi má patent na krásu. Seržantce Makepeaceové byste hádali stále třicet

V davu hereček všude na světě se vždy najde několik těch, které si zachovávají svěží a krásný vzhled do vyššího věku bez plastických operací. Mezi nimi září nehasnoucí hvězda Glynis Barber. „Lidé říkají, že je to všechno v genech, ale já opravdu věřím, že ze 75 % jde o životní styl,“ vysvětluje Barber.

Tak krásná a nestárnoucí

Glynis Barber jako by vůbec nestárla. Bude to asi tím, že se houževnatě a fanaticky věnuje józe a dodržuje zdravou životosprávu, jak se dočteme na yorkshirepost.co.uk. Je vegetariánka, hraje tenis a pro duševní svěžest si pomáhá četbou a návštěvami divadelních představení. Nebývalo tomu však vždy. „Jako dítě jsem byla docela aktivní, ale když jsem přišla do Londýna, ačkoli jsem se přihlásila na hodiny aerobiku, jedla jsem hodně nezdravého jídla, protože jsem neuměla vařit. Neměla jsem zdravý životní styl,“ svěřuje se Barber. A právě na hodinách aerobiku nastal zvrat. „Začala jsem se velmi zajímat o životní styl, který se stal mou skutečnou vášní, jež trvá dodnes,“ tvrdí herečka.

Tajemství její krásy bez rapidního stárnutí je docela prosté. Pravidelně a s mírou cvičí a nedrží žádnou drastickou dietu. „Nejde o dietu, ale o změnu životního stylu. Je také důležité zůstat aktivní a správně se vyrovnávat se stresem. A nekouřit,“ vysvětluje Barber. Stárnutí je těžké pro každou ženu a o herečkách to platí dvojnásob. Hlavní hrdinka seriálu Dempsey a Makepeaceová se ale cítí stále skvěle a fit. Přiznává se, že kromě pohybu bere doplňky stravy a pije zelený čaj.

Manžel ji svádí z cesty

Kolega ze známého seriálu Michael Brandon se stal i jejím životním druhem. Jsou spolu už nějaký ten pátek, a co se týče zdravého způsobu života, ten spolu nesdílí. Manžel jí neustále staví do cesty pokušení ve formě hranolek, hamburgerů nebo smažených kuřat v americkém stylu. Jejich společný syn Alexander podléhá ve stravování vlivu otce a jsou mu milejší fastfoody a nezdravá strava. Barber má co dělat, aby odolávala pokušení a zachovala si svůj životní styl. Má však jeden velký hřích. Miluje čokoládu. „Jsem velkým vyznavačem čokolády. Každodenně si dopřávám čokoládu,“ přiznává se.

Trnitá cesta k úspěchu

Její herecké začátky nebyly jednoduché. Pochází z Jižní Afriky a její rodné jméno je van der Riet. Jako dospívající dívka odešla do Anglie, kde začala studovat divadelní školu Mountview. Měla angažmá v divadle a dostávala malé roličky u filmu a televize. Tehdy se také poprvé vdala, a to za svého spolužáka Paula Anthonyho Barbera. Velice záhy jí zemřela matka, což mělo zásadní vliv na její osobní a profesní život, jak se dočteme na glynisbarber.de.

Velkou šanci dostala v seriálu Dempsey a Makepeaceová. Využila toho a její hvězda začala strmě stoupat. Během natáčení přeskočila mezi ní a Michaelem Brandonem jiskra, která trvá přes drobné nesnáze a rozpory dodnes. V 90. letech se odstěhovali do Spojených států, kde zakotvili.

Po boku manžela Michaela se očividně cítí dobře a stále kvete. Glynis Barber je nejen talentovaná herečka, ale i žena, která inspiruje svým stylem a životním postojem a je též živoucím důkazem toho, že padesátka je pouhé číslo.

Zdroj: autorský článek

KAM DÁL: Sinéad O’Connor. Holohlavá rebelka a její bláznivé kousky.