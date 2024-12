Musk je zase o něco bohatší. Peníze na charitu daruje sám sobě

Přes deset miliard korun – tolik nedala loni nadace Elona Muska různým dobročinným projektům tak, jak jí to nařizují zákony. Pokud to neudělá do konce tohoto roku, bude mít pořádné problémy s americkými úřady ještě dříve, než sám Musk nastoupí do Trumpovy vlády. Musk s tím má problémy dlouhodobě, minulý rok musel narychlo přerozdělovat pět a půl miliardy, aby se vysokým sankcím od daňového úřadu vyhnul. Americké zákony totiž říkají, že každá charitativní organizace musí ročně darovat pět procent své hodnoty.

Rozdává peníze sám sobě

Když už ale Musk rozdává, není to jen tak. Jak už dříve psal list New York Times, nejbohatší člověk světa často využívá charitu k tomu, aby podpořil svoje podnikání a zajistil svému byznysu daňové úlevy, které si za dary charitě může nárokovat. Jak zjistil Bloomberg, v letech 2021 a 2022 sice daroval jednotky miliard korun, více než polovina ale skončila u projektů, které mají spojitost s jeho podnikáním. Vlk jménem IRL (americký daňový úřad) se tak nažral, ale Muskova koza zůstala celá a peníze na charitu daroval miliardář v podstatě sám sobě.

Lakomí milionáři nejsou v módě

Něco takového není u bohatých Američanů vůbec zvykem. Nejbohatší lidé v zemi často věnují na charitu podstatně více, než musí. Důkazem o tom může být třeba Bill Gates. Kdysi nejbohatší muž světa daroval do nadace Billa a Melindy Gatesových, kterou založil, těžko uvěřitelných 99,96 procenta svého majetku. Podobně je na tom třeba magnát Warren Buffett. Ten letos na charitu poslal najednou dar neskutečných 5,3 miliardy dolarů (126 miliard korun), což ho stálo dvě místa na seznamu nejbohatších lidí světa. Z osmého místa klesl na desáté, jak píše Forbes.

U mnohých lidí tak Muskovy kroky budí rozpaky. Zvláště když brojí proti IRS – úřadu, který mu kvůli charitě může pořádně zavařit. Vadí mu hlavně to, že výběrčí daní chtějí ze státního rozpočtu stále více peněz. Když zveřejnil anketu na X, co by lidé s daňovým úřadem udělali, verdikt byl jasný – úřad by měl být zrušen. To by se zřejmě líbilo nejen mnoha Američanům, ale i samotnému Muskovi.

Musk je nejbohatší člověk v historii světa

Nejbohatšímu člověku světa totiž opět stouplo celkové jmění, když minulý týden překonalo 400 miliard dolarů (9,5 bilionu korun), a Musk se tak stal prvním člověkem na světě, jenž magickou hranici přesáhl. Největší podíl na jeho bohatství má automobilka Tesla, těsně za ní je společnost SpaceX, která se zabývá dobýváním vesmíru a provozuje také internetovou satelitní síť Starlink. Musk také letos vstoupil do politiky a podle Bloombergu mu i podpora vítězného Trumpa výrazně pomohla v byznysu.