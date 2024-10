Brzký konec Brendy z Beverly Hills. Důkaz, jak zlá je rakovina

Narodila se v Memphisu ve státě Tennessee. Později se přestěhovala s rodinou do Los Angeles, odkud byl již jen krůček k prvním filmovým úspěchům. První dětskou roli dostala, když jí bylo 10 let, ve snímku Strýček Murphy. Další role na sebe nedaly dlouho čekat. A brzy přišla i sláva.

Odchod bez návratu zpět

„Je to pár měsíců a pořád mi to připadá neskutečné, že tu zase nejsi, ale rozhodl jsem se uctít tvé vzpomínky. Stejně jako na fotce tvůj úsměv v mých vzpomínkách vždy rozzáří místnost.“ Jason Priestley (Brandon)

Shannen Doherty zemřela po dlouhém boji s rakovinou prsu 13. července 2024. Televizní diváci ji znají zejména jako Brendu Walsh ze slavného dramatu pro mladistvé Beverly Hills 90210. Někdo si ji dokonce pamatuje z kultovní fantasy v roli čarodějky Prue Halliwell.

Letošní léto její rodina se smutkem oznámila jejím příznivcům: „S těžkým srdcem potvrzujeme odchod Shannen. V sobotu 13. července svůj boj s rakovinou po mnoha letech prohrála. Oddaná dcera, sestra, teta a kamarádka byla obklopena svými blízkými i svým psem Bowiem. Rodina v tuto chvíli žádá o soukromí, aby mohla v klidu truchlit,“ dočteme se na shannen-doherty.net.

Dva nesmrtelné seriály

„Vím, že Luke je tam s otevřenou náručí, aby tě miloval. Tak mladí, tak smutní. Odpočívej v pokoji, Shannon.“ Gabrielle Carteris (Andrea)

V 90. letech minulého století běžel snad na všech světových televizních kanálech mnohadílný Beverly Hills 90210. Znají ho z českých obrazovek především dnešní padesátníci a padesátnice, kteří tehdy byli náctiletí jako hlavní hrdinové z Beverly. Hodně diváky zaujala romance mezi Brendou a Dylanem, kterého zvěčnil Luke Perry. Seriál mohl mít pokračování, ale Shannen se s celým filmovým týmem bouřlivě rozešla. Média tuto aférku tenkrát hodně propírala.

„Shan, moje sestro, budeš mi chybět víc, než dokážu snést.“ Brian Austin Green (David)

Comeback zaznamenala v nekonečném snímku „Čarodějky“. Jedná se o nadpřirozené drama o třech sestrách, které si uvědomí, že jsou čarodějnice. Tento fakt je předurčí k boji proti zlu. Doherty si zde zahrála po boku Alyssy Milano a Holly Marie Combs. Dokonce některé díly sama režírovala. Tehdy už začala bojovat se zákeřnou nemocí. Autoři čarodějné série se s tím nemazlili a na konci třetí ji nechali zemřít.

Pocta pro Shannen

Letošní Emmy Awards, které vždy oslavují oblíbené americké pořady, vzdaly hold in memoriam též ikoně Shannen Doherty. Zpěvák Jelly Roll zazpíval píseň I am not OK, aby lidem připomněl její první velkou roli Jenny Wilder ve filmu Dům na prérii, kde jí bylo pouhých 11 let.

Shannen byla mimo jiné protagonistkou reality show Breaking up with Shannen Doherty, kde pomáhala lidem řešit jejich partnerské vztahy. Když u ní propukla v roce 2015 rakovina, zapojila se do osvěty za boj proti této nemoci. Snažila se o to, aby se dostalo do povědomí, že lidé žijící s touto nemocí mohou mít stále plnohodnotný život. A nejen proto právem patří do síně slávy.

Zdroje: autorský článek spolu s dalšími zdroji (shannen-doherty.net, variety.com)

