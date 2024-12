Na plátně jako slavní manželé, v pečlivě střeženém soukromí měli každý svého partnera

Antonie Nedošinská se učila na švadlenu. Chodila však „za šití“ do dramatické školy Karla Želenského

Herecká dvojice Pištěk–Nedošinská toho měla mnoho společného nejen na jevišti, ale i v soukromí. Ne, nebyli milenci, oba ale žili v manželství s kolegy z branže. Ti ovšem vždy stáli poněkud ve stínu svých slavnějších protějšků.

Kondelíkovi a ti další

Theodor Pištěk spolu s Antonií Nedošinskou tvořili nezřídka na filmovém plátně manželský pár. On hrál věrného chotě a přísného a spravedlivého tatíka a ona vystupovala v roli hodné a starostlivé maminky. Proslavila je především role matky a otce Kondelíkových, kterou si oba zahráli ve filmu dokonce třikrát, jak se dočteme v knize Hvězdy českého filmového nebe od Pavla Taussiga.

Pan Kondelík byl vážený měšťan a malíř pokojů, který se časem udělal sám pro sebe a založil úspěšnou firmu. Po jeho boku vždy věrně stála paní Kondelíková. Oba herci byli ideální představitelé tohoto typu. Pištěk často hrál karikatury žoviálních tatíků a Nedošinská zase dobrosrdečné a laskavé maminky, které rády a dobře vařily a zásobovaly rodinu pletenými a háčkovanými výtvory.

Šedá eminence ve stínu manželky

Na filmovém plátně stál po boku Antonie Nedošinské herec Theodor Pištěk, v reálném životě byl jejím partnerem Jiří Nedošinský. Byl vždy však poněkud stranou, ačkoli stál celý život po jejím boku. Děti jim ovšem osud nedopřál. Pan Nedošinský působil sice jako herec i režisér, ale všichni ho znali především jako „manžela od paní Nedošinské“, jak se dočteme v knize O věrném filmování Antonie Nedošinské a Theodora Pištěka od Pavla Taussiga. Musel být hodně silný, když jej zastínila taková hvězda jako jeho choť. Určitě ji měl hodně rád a nikdy se nesnížil k tomu, aby své ženě záviděl její úspěch, ačkoliv on takové štěstí neměl. Zkrátka byl to její parťák do nepohody v běžném životě, vždy ji podržel a nikdy nezradil.

Pištěk a jeho choť

Herec Theodor Pištěk měl v reálném životě také manželku. Shodou okolností to byla rovněž dobrá herečka, Marie Ženíšková, jak píše ve své knize Taussig. Její dědeček se proslavil jako malíř, který vyzdobil svými výtvory Národní divadlo. Jeho vnučka pak měla tu čest ve zlaté kapličce vystupovat mezi obrazy svého dědečka. Její otec měl ještě jednu dceru a smířil se s tím, že nebude mít dědice pro svoji automobilovou firmu. Doufal, že snad nějaký jeho budoucí zeť podnik převezme a bude pokračovat v zavedené tradici. K jeho velkému zklamání dala dcera Marie přednost herecké řeholi a dala své srdce komediantovi, za kterého se provdala.

Herecká spolupráce Antonie Nedošinské a Theodora Pištěka byla plná emocí, překvapivých zvratů a dojemných okamžiků. Ačkoli jejich soukromí se lišilo od jejich filmových rolí, jejich spolupráce na plátně zůstává nezapomenutelná. Dnes, v době sociálních sítí, kdy se každý detail našich životů stává veřejným, je jejich příběh připomínkou, že skutečný život je mnohem bohatší a tajemnější, než se na první pohled zdá.

