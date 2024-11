Věra Ferbasová, klaun v sukních. Málem neodmaturovala kvůli šaškárnám. Angažoval ji sám Vlasta Burian

Jedna z nejpopulárnějších komiček bývala bavička třídy, a když to jednou s humorem přehnala na tanečním večírku, musela opustit gymnázium. Nakonec zkoušku dospělosti dotáhla do konce, možná pro ni ale byla zbytečná, protože si ji přitáhlo herectví. A také získala titul Miss Plzeň.

Herečka z filmů pro pamětníky Věra Ferbasová byla komediantka tělem i duší. Už na gymnáziu ji spolužáci milovali pro její smysl pro humor a vrozené šaškovství. Byla zde vedená jako oblíbená bavička třídy a tohoto puncu se nezbavila ani na obchodní akademii, kam později přestoupila.

Přijímací pohovor na sekretářku

Po maturitě zamýšlela pracovat jako sekretářka. Když se dozvěděla, že Divadlo Vlasty Buriana hledá někoho na tuto pozici, neváhala a odcestovala do Prahy na pracovní pohovor. Přijali ji, ale musela ještě na kobereček k velkému šéfovi. Vlasta Burian jí však oznámil, že nechce, aby pro něj pracovala jako sekretářka, ačkoliv umí stenografovat a psát na stroji.

Osud totiž pro ni vymyslel jiný životní scénář. Tenkrát si Věru slavný komik několikrát změřil přivřenýma očima a vyslovil ortel: „A co kdybys to, holka, zkusila na jevišti?“ I když začalo její angažmá, herečka z ní ještě zdaleka nebyla. Předtím totiž nikdy nestála na prknech, která znamenají svět, a její jediné štěstí bylo, že ve hře Pronajme se balkon hrála vlastně sebe samu – totiž potřeštěnou mladou holku.

Mladičká komediantka a miss

Komedie, kde hrála Věra Ferbasová: Uličnice, Děvčátko z venkova, Andula vyhrála, Vandiny trampoty, Dceruška k pohledání a další.

Ještě před hereckou kariérou a před maturitou vyhrála titul Miss Plzeň. Není se čemu divit, protože to byla půvabná dívka s věčným úsměvem. Byl to pro ni velký triumf, protože ji po soutěži vozili v nazdobeném kočáře po Plzni jako mladou krásku. Nikdo ale neví, jak se to líbilo jejímu tatínkovi, profesoru Ferbasovi. „Titul miss západočeské metropole jsem získala naprostou většinou hlasů. Poprvé jsem se musela klanět davu na scéně a později ještě v kočáře při spanilé jízdě městem. Plzeň mi ležela u nohou,“ vzpomínala Ferbasová.

Možná právě vítězství v soutěži krásy a zároveň její školní šaškovství jí pomohly při startu divadelní a později filmové kariéry. Její talent se neskrýval pouze v divadle, ale našla cestu i na filmová plátna díky režisérovi Vladimíru Slavínskému. Zařadila se do škatulky komického potřeštěného děvčete-diblíka, čehož se už nezbavila. Divákům se ale bláznivá holka působící všude zmatek líbila a rádi navštěvovali komedie s Věrou Ferbasovou v hlavní roli.

Dobrovolný ústup do ústraní

V době protektorátu dobrovolně opustila světla ramp, protože nechtěla účinkovat v německých filmech. Po válce ji nikdo za toto hrdinství neocenil a další role se moc nehrnuly. Sice dostala pár štěků, ale stálo to „za starou belu“. Poslední příležitost obdržela v komedii Jáchyme, hoď ho do stroje, kde si zahrála potřeštěnou tetičku.

Protože se za války dobře provdala za architekta Josefa Pálku, pozvolný herecký pád ji zase tak moc netrápil. Manželé žili ve vile po herečce Růženě Naskové, která si zakládala na své krásné zahradě. Ferbasová poté pokračovala v péči o tuto zahrádku, ačkoliv to pro ni nebylo jednoduché. „Tu zahradu paní Nasková velice milovala. Víte, ráda bych ji udržovala v takovém stavu, v jakém původně byla,“ tvrdila Ferbasová.

Její největší sláva trvala poměrně krátce. Po válce už to byly jen střípky popularity a jako herečka už dostávala jen příležitostné paběrky. Ona si z toho nic nedělala a žila pro svoji zahrádku, psa Hafíka a kocourka Rumcajse.

Zdroje: autorský článek spolu s dalšími zdroji (R. Mihula: Věra Ferbasová, P. Taussig: Hvězdy českého filmového nebe)

