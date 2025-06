Michael Brandon. Představitel Dempseyho a Springera. Stačily mu dva profi úspěchy, aby se stal slavným

Úspěch v muzikálu o moderátorovi Jerrym Springerovi přinesl Michaelu Brandonovi v roce 2004 nominaci na Cenu Laurence Oliviera za nejlepší herecký muzikálový výkon. Byl to další fenomenální úspěch vedle mediálně známého seriálu o dvou detektivech – Makepeaceové a Dempseyovi.

Dempsey v neobvyklé roli

Kde si Brandon zahrál? Seriály: Příběhy neočekávaných, Pán času a Dinotopie. Filmy: Podfukáři, Mr. Selfridge, Captain America: První Avenger a další.

Po divoké jízdě při natáčení seriálu o dvou detektivech se v jeho životě sice objevilo pár rolí a roliček, ale Dempseyho žádná nezastínila. Moc o něm nebylo slyšet. Když dorazil na konkurz plánovaného muzikálu o známém moderátorovi, tvůrci se nad ním pozastavovali. Někdo tenkrát řekl: „Je to ten chlápek z Dempseyho a Makepeaceové. Aha, televizní herec – to asi ne. Pak vešel, udělal konkurz a perfektně to přečetl.“ A jelikož byl ze všech nejlepší, podepsali s ním smlouvu. A nakonec nezklamal.

Hlavní postavu pak nastudoval pečlivě a s přehledem. Četl publikace, sledoval seriály a sociální sítě. Doslova se do role vžil, začal meditovat a hledal vnitřní klid. Opatřil si nové vlasy, typické brýle a oděv. Při výběru outfitu dlouho vybíral a teprve až 22. oblek byl ten pravý. Springerovu osobnost respektoval a snažil se být při jeho ztvárnění opravdový. „Byl to lev? Je to král džungle, ale není agresivní, není to predátor. Tak jsem si pomyslel: Možná je to liška. Má v sobě mazanost, ale obavy se k němu nehodily. Najednou jsem to pochopil. Slon je opravdový král džungle, a přesto dokáže dupnout nohou a nerozbít vejce. Jerry má stejně ladný tanec. Je to, jako by jeho mikrofon byl jeho chobotem,“ charakterizoval jej Brandon.

Co mají a nemají společného

Brandon a Springer jsou vrstevníci a věkově je dělí pouze jeden rok. Oba mají židovský původ a vyrůstali ve stejné newyorské čtvrti Kew Gardens v Queensu a měli těžké dětství jako děti ulice, kde mají slovo tvrdé pěsti a neodpouští se žádná slabost. Zkrátka New York. Springer ovšem stál na společenském žebříčku poněkud výše, poněvadž měl vzdělanější rodiče, kteří museli emigrovat před holocaustem. Naproti tomu Brandonův otec pracoval jako automechanik a matka byla žena v domácnosti. Během zkoušek se oba osobně setkali. „Jsi perfektní!“ pochválil Brandona známý moderátor.

Ještě něco navíc

Ještě před manželstvím s kolegyní Glynis Barber žil krátkou dobu s herečkou Kim Novak. Seznámili se při natáčení snímku Třetí dívka zleva a jejich vztah měl raketový start, ale tvrdý dopad. Prožili spolu pouhých osmnáct měsíců v letech 1973 až 1974. „Myslel jsem si, že je lesba. Kolovalo o ní spousta zvěstí. Ale potkal jsem ji a úplně mě pohltila. Měla úžasnou svěžest. Létali jsme ve větru, cválali jsme na koních u moře v měsíčním světle. Ale Kim se se mnou rozcházela každé tři týdny. Nebo se mě jednou zeptala: Proč jsi ještě tady? Trápil ji věkový rozdíl,“ řekl Brandon o své bývalé přítelkyni.

Dnes pobývá se svojí partnerkou Glynis střídavě ve Spojených státech a Velké Británii. Vypadá to, že nic neruší jejich idylku, a snad už to spolu vydrží do konce. Kdo ví, jak by to bylo, kdyby Brandon přetrvával v toxickém vztahu s Novak. Třeba by se z něj stal nový Robert Redford nebo Bruce Willis. To ale nic nemění na tom, že ačkoliv mu kultovní krimiseriál a veleúspěšný muzikál zajistily nesmrtelnost, zůstává nyní poněkud v ústraní.

