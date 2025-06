Válka o kapesník. Zákulisní drama s Herculem Poirotem a zapomenutým kusem látky

Filmový detektiv v podání Davida Sucheta je kupodivu velmi povedený. K úspěchu seriálu zajisté přispěl představitel hlavní role a jeho neochota dělat kompromisy. „Musel jsem hrát postavu, jakou vytvořila, tím jsem si byl jistý. Nehodlám dělat kompromisy,“ vysvětluje herec.

Utírání lavičky kapesníkem

Během natáčení první série detektivních příběhů zpočátku hrozilo, že herec David Suchet odejde. Důvodem byly spory herce s režisérem Edem Bennettem. Režisérovi se totiž nelíbila Suchetova iniciativa při ztvárnění hlavní role. Když se točila úvodní epizoda Dobrodružství claphamské kuchařky, Poirot položil kapesník na lavičku v parku a teprve poté se posadil. Prý se řídil tím, co napsala Agatha Christie. Pro Bennetta tato snaha byla směšná a chtěl, aby se Suchet striktně držel scénáře. Ten se jen tak lehce nedal.

„Kdybych prohrál spor, znamenalo by to, že už Poirota možná nebudu moci hrát dál,“ vyjádřil se herec. Spor nabíral na obrátkách a pouze díky přímluvě producenta Briana Eastmana se vše obrátilo na Suchetovu stranu. Herec nesouhlasil s tím, aby mu někdo diktoval, jak má hrát svoji roli, a vyhrál. „Pokud Agatha Christie napíše, že Poirot utírá prach ze špinavých židlí na lavičkách v parku, tak to ukážu. A pokud nějaký režisér řekne, že to vypadá divně, tak řeknu: Promiňte, tohle on dělá. A pokud přijde čas, kdy to bude rozhodující, tak odejdu,“ vyjádřil se herec.

Role na míru

Detektiv Poirot a herec David Suchet mají mnoho společného. A spisovatelka Agatha Christie ušila Suchetovi roli belgického detektiva doslova na míru, ačkoliv se nikdy neviděli a snad se ani nemohli potkat. Poirot tomuto herci opravdu sluší. Dalo by se říct, že i tento herec by ve volném čase šel na procházku a otřel lavičku kapesníkem. Nejenže s oběma ladí image a elegantní vystupování, ale oba mají belgicko-francouzský přízvuk, drzý krok a navoněný knír. Suchet se role slavného detektiva ujal bravurně. „Hercule Poirot (…) věří, že je největším detektivem světa. Mně ale přijde otravný, nesnesitelný, egoistický,“ říká Suchet.

Může téma Poirot ještě něco nabídnout?

Za léta existence filmového očka Poirota jej postřehli i ti, kdo moc knihy nečtou. Pro svoji originalitu a jednoduchost si tyto krimipříběhy získaly neobyčejnou oblibu po celém světě. „Lidé na celém světě reagují na stejnou přitažlivost toho podivného malého muže. Ačkoliv má velmi otravné vlastnosti, diváci nemohou vypnout své televizory,“ tvrdí herec.

Suchet může být na sebe hrdý. Dokonce vnuk Agathy Christie poznamenal: „Osobně velmi lituji, že Agatha Christie nikdy neviděla Davida Sucheta. Myslím, že vizuálně je mnohem přesvědčivější a možná se mu daří divákovi sdělit dostatek podráždění, které si vždy spojujeme s perfekcionisty, aby byl přesvědčivý!“ Některé příběhy nebyly zařazeny do televizní série a dočkaly se filmového zpracování v jiné podobě. Jedná se třeba o filmy Plymouthský expres nebo Záhada Modrého vlaku. Téma belgického detektiva prozatím ještě není vyčerpáno a je možné, že se objeví další adaptace. Vyrovnají se ale povedenému ztvárnění, kde dominoval David Suchet?

