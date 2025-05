Ošklivka Betty. Rekord v Guinnessově knize a pár maličkostí, co o seriálu možná ještě nevíte

Megaúspěch kultovní telenovely ji poslal do Guinnessovy knihy rekordů. V roce 2010 se seriál stal nejúspěšnější romancí všech dob. Vysílal se ve 180 zemích, byl přeložen do 25 jazyků a zaznamenal 30 adaptací.

Seriál o škaredé dívce běžel poprvé 25. října 1999 na kolumbijské televizní platformě RCN a skončil 8. května 2001. Po dvaceti letech pak slavil oslnivý comeback na Netflixu. Zaznamenal nejenom mezinárodní úspěch, příběh byl úspěšně parafrázován do různých jazyků.

Otazníky kolem seriálu

Úspěšné adaptace: Nejkrásnější Ošklivá (Mexiko 2006), Ošklivá Betty (USA 2006), Miluji ošklivou Betty (Filipíny 2008)

Scenárista seriálu Fernando Gaitán se inspiroval sekretářkou vysokého manažera, která hodně pracovala a příliš neoplývala krásou. V jejím příběhu cítil něco zvláštního a rozhodl se, že z toho bude seriál. „Betty mě přiváděla k šílenství. Na chvíli mi to vzalo klid, život. Spal jsem v práci a moji asistenti měli na starosti přinášet mi oblečení. Byly dny, kdy jsem si myslel, že to tempo nezvládnu, chvíle, kdy jsem se cítil jako skutečný vězeň, že potřebuji na dva dny pryč, cestovat, řešit své osobní problémy, a nešlo to,“ uvedl Gaitán pro časopis Cromos.

První vlna zaznamenala raketový a dlouhodobý úspěch. Po dvacetileté pauze filmaři natočili další neméně úspěšné díly. Pokračování navazuje na příběh ošklivé Betty, která se stala úspěšnou ženou, matkou a manželkou. Snaží se vyrovnat se vztahem s dospívající dcerou, bojuje s ekonomickou krizí a zamýšlí se nad tím, zdali její cesta je skutečně ta správná a šťastná. „I když byla Betty na svou dobu tak nadčasová, existuje mnoho prvků, které pocházejí z naší kultury a z našich zvláštností. A jsou tu problémy, kterými se nyní o 20 později můžeme zabývat a díky nim vést dialog s moderním publikem. Mám pocit, že se její podstata nezměnila, ale právě proto Betty nutí k zamyšlení. Je nyní zralejší, ale život pro ženu po čtyřicítce nikdy není snadnou výzvou,“ poznamenala herečka Ana María Orozco.

Milostné aféry

V průběhu natáčení seriálu se někteří herci a tvůrci neubránili zamilovanosti a láskám. Třeba představitelka hlavní role Ana María Orozco zažila románek s Juliánem Arangem, který si zahrál postavu Huga. Jejich vztah měl za následek konflikty během filmování, kdy oba herci společně vystupovali v nějaké epizodě. Herec se tehdy obhajoval, že jeho osobní a profesní život jsou dvě různé věci. Kromě této aférky prosákl do médií krátký vztah herečky Marcely Posada s Gaitánem. „Bylo velmi těžké vypořádat se s tolika ženami, které ho pronásledovaly, nemyslím si, že se do mě někdy zamiloval. To nakonec skončilo, ale stále jsme přátelé,“ řekla Posada při televizním vysílání.

Z krásné herečky na ošklivku

Zajímavá byla také pravidelná proměna krasavice Orozco na ošklivou asistentku ředitele, která měla rovnátka a mastné vlasy. Líčení trvalo více než hodinu. Kromě make-pu a účesu následovala složitá procedura s nasazováním fiktivních rovnátek. Styl pro Betty Pinzón si vytvořila sama herečka, která ošklivku ztvárnila. Inspirovala se oblečením, jež měla na sobě při castingu. Ukázalo se, že to byla dobrá volba.

Proměny hlavní představitelky, milostné romance a další otazníky kolem činí ze seriálu něco ojedinělého, ba kultovního. Kritika objektivizace žen a modernosti úspěchu zanechala poselství pro ženy, aby zůstaly samy sebou, měly se rády takové, jaké jsou, a nehledaly spásu v plastických operacích nebo dalších nepřirozených kosmetických procedurách. „Myslím, že je to pocta Fernandově dílu. Byla jsem svědkem toho, jak tento neuvěřitelný spisovatelský odkaz přijali diváci, a my jsme se s nesmírnou péčí a respektem snažili tento úkol naplnit. Je to obrovská výzva, ale myslím, že jsme v dobrých rukou,“ poznamenala Orozco.

