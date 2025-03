Seriál Kamarádi sleduje pravidelně 650 tisíc lidí. Víme, kde jsou seriálové Stráně

Vesnička Stráně, kde se odehrává seriál Kamarádi TV Prima, není někde v česko-polském pohraničí, jak by se mohlo zdát. Najdeme ji jen kousek od Prahy, západně od Mladé Boleslavi, a je v ní zámek a mini železnice s parními lokomotivami.

Seriál Kamarádi na TV Prima má stále skvělou sledovanost, každý díl vidí přes 650 tisíc diváků. Seriálové Stráně jsou ve skutečnosti obec Skalsko, která se nachází nedaleko Mladé Boleslavi, takže herci dojíždí z Prahy jenom kousíček.

Skalsko se rozkládá ve svahu nad údolím Strenického potoka. Pod řadou usedlostí najdeme rozsáhlé sklepy vytesané ve skále. Žije zde přibližně 380 obyvatel.

Zámek

Jednou z nejvýraznějších památek je zámek, který můžeme vidět skoro v každém díle seriálu. Dříve budova sloužila Střední škole fotografické, filmové a televizní, ta už zde však nesídlí a zámek není v ideálním stavu. Dovnitř se pravděpodobně nedostanete, můžete se však projít alespoň kolem něj. Areál je chráněnou kulturní památkou.

Jednopatrová zámecká budova má tři křídla. Uprostřed se nachází věž s průjezdem, na které se rádi scházejí Kamarádi. Kromě samotné budovy má památkovou ochranu také ohradní zeď.

Ve Skalsku je řada chalup k pronájmu, takže je možné sem nejen zajet na rychlý výlet, ale rovnou se zde ubytovat a podniknout výlety po okolí, které je velmi pěkné a plné památek.

My jsme se podívali především na zámek a okolí. V seriálu tady bydlí Majerovi, kteří se snaží kupovat pozemky v širokém okolí a budují si tu svoje zemědělské impérium. Podoba s reálnými osobami je zde čistě náhodná?

Na obecním úřadě sedí Veronika, starostka, kterou sem poslalo ministerstvo. Obecní úřad, stejně jako zámek najdete v naší galerii.



Opravdové hvězdy seriálu Kamarádi ale nejsou herci. Světe, div se – tím, kdo se objeví snad v každém dílu, jsou kachny z obecního rybníčku. I ty jsme pro vás zachytili. A samozřejmě jsme nemohli vynechat hospodu U Rychlíka.

Malá dráha Skalsko

Přímo ve Skalsku lze navštívit také Malou dráhu Skalsko s celkovou délkou 500 metrů. Na ní najdete železniční most přes vodní nádrž a po rozlehlé zahradě je vedena dvěma okruhy. Po nich jezdí dvě parní lokomotivy, motorová lokomotiva a tři vagóny, z nichž každý uveze tři dospělé nebo čtyři děti. Součástí je také parostrojní muzeum. V expozici je funkční (a možná dokonce nejstarší) lokomobila pro pohon parní mlátičky (rok výroby 1893). Skalsko tedy rozhodně stojí za návštěvu.

Mimochodem, záběry vodojemu jsou z nedalekého Kovance, rybník potom ze Strenic. A v údolí se nachází muzeum železnice Sudoměř, pivovar Podkováň nebo dančí ohrada Niměřice. A tohle všechno také znamená další tipy na výlety.

O seriálu Kamarádi

Obyvatelstvo Strání nedalo dohromady kandidátku do voleb, a proto sem muselo ministerstvo nasadit úřednici, shodou okolností místní rodačku, která s sebou přivedla další dva „ztracené syny“, lékaře a hospodského. Společně se dali do práce a začali usmiřovat rozhádanou vesnici, aby její obyvatelé další volby už zvládli. Do cesty jim však osud i proklatí Majerovi kladou jednu překážku za druhou. Jejich příběhy můžete sledovat každé úterý a čtvrtek na TV Prima, případně v její aplikaci.