Mobilizací Putin vyčerpal všechny možnosti kromě jediné, která znamená apokalypsu. V takové situaci svět ještě nebyl

Překvapení mnoha analytiků, že Putin přistoupil k mobilizaci, jen ukazuje, že nepochopili, co se děje v hlavě ruského vládce. Copak si nikdo nepoložil otázku, co jiného ještě může dělat a jaké vlastně má možnosti?

Konvenčně vedenou válku na Ukrajině prohrává ostudným způsobem, dál takto pokračovat nemohl. Stejně tak se mu zatím nepodařilo rozbít jednotu Západu. Pro válku na Ukrajině je navíc úplně jedno, že Maďarsko bude systematicky drolit odhodlání Evropské unie. Hlavní slovo už dávno mají Spojené státy, které samy svou masivní pomocí jsou schopny udržet ukrajinský válečný stroj v chodu.

Jaké má Putin možnosti?

Biden sice nějakou dobu váhal, ale nyní už naplno rozjel mašinérii vojenské pomoci takovým způsobem, že se z toho v Kremlu velitelům točí hlava. Putin nemá dva roky času na to, aby čekal, jestli se náhodou nestane prezidentem zase Donald Trump. Spojenci jej navíc opouštějí, státníci si z něj utahují tím, že ho na setkáních záměrně nechávají potupně čekat, jeho respekt je pryč. To je ostatně metoda, kterou dříve sám mnohokrát použil, teď ochutnává vlastní medicínu.

Jaké další možnosti Putin má? Mír uzavřít nemůže, protože by musel doma vysvětlovat, proč tedy umřely ty zástupy mladých mužů a k čemu to celé bylo. Ruský lid snese všechno kromě porážky. Putin zřejmě nejvíc v poslední době sázel na to, že se mu podaří zase dostat Ukrajince k jednacímu stolu a vnutí jim nějaké územní ústupky. Vyhlásí vítězství a konec války. Jenže Ukrajinci právě provedli brilantní ofenzivu a zničili ruská vojska u Izjumu, takže dobře vidí, že ruská armáda je na lopatkách, a nehodlají se s Putinem bavit. Putinovo okno příležitosti pro diplomacii se definitivně uzavřelo už po masakrech v Buče, hrůzné nálezy v Izjumu pohřbívají jakékoliv naděje, že se třeba s Ukrajinci domluví.

Poslední pokusy něco zachránit zřejmě byly jednání se Severní Koreou a různými africkými státy, aby mu poslaly zbraně a vojáky. Jenže kromě dronů z Iránu Putin nic ze zahraničí nedostal, takže mu zbyly vlastní zdroje. A jelikož těch nasadil do boje žalostně málo, zbylo mu jediné řešení - mobilizace. Je jedno, jestli částečná nebo plná, nikdo mobilizované vojáky nespočítá, mobilizovat se prostě bude do té doby, dokud bude koho posílat.

Muži odcházejí poslušně na frontu

Že budou protesty? S tím už se Putin naučil žít, všechny pozavírá, navíc protesty nikdy nenabyly takových rozměrů jako třeba v Bělorusku a i tam se je podařilo Lukašenkovi potlačit. Ano, popularita Putina poletí dolů, ale to je nic proti tomu, co by se dělo v případě vojenské porážky.

Putin chce do masomlejnku naházet klidně celý národ, pokud mu to pomůže udržet pozice a moc. Jak navíc ukazují záběry z Ruska, muži skutečně odcházejí ve velkém do výcvikových středisek, žádné masové bouře či vzpoury se nekonají. Ruský lid je dokonale zotročen a půjde za svým vůdcem, kamkoliv mu ukáže.

Jaderné eso v rukávu

Analytici nyní tvrdí, že mobilizace moc nepomůže, že to celé nebude fungovat a Putin stejně posílá jen kanónenfutr, který HIMARSy a západní dalekonosné houfnice posvačí jako nic. Že to tak být nemusí, je jasné, 300 000 nových mužů na frontě, i kdyby byli mizerně vyzbrojeni, je prostě problém.

Hlavní otázka ale je, co když Putin i tak prohraje a jeho proud povolaných rezervistů nebude schopen vývoj války otočit? V ruce má jen poslední trumf – jaderný útok. Všichni ti, kteří upozorňují, že Putin není blázen, že nic takového neudělá, že jen blafuje a že mu to okolí nedovolí, by si měli položit jednoduchou otázku. Kdyby měl Hitler v květnu 1945 k dispozici jaderné zbraně, opravdu by je nepoužil jen proto, že přece není blázen a že by tím spáchal sebevraždu?

KAM DÁL: Rusko prohraje, říká vojenský analytik.