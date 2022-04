Rusové mimo Moskvu žijí v chudobě, proti Putinovi jich je minimum. Slovenský Luník by pro ně byl parádním bydlením

Ruský venkov se vylidňuje, pohřbů je mnohem více než svateb, na což poukázali v reportáži například i novináři listu New York Times. Podle ruského statistického úřadu byl na začátku roku 2021 počet obyvatel země zhruba 146,24 milionu. Deník Kommersant k tomu poznamenal, že oproti předešlému roku je to o cca půl milionu lidé méně, což se naposledy stalo v roce 2005.

Server Newsru.com v odkazu na vládní činitele předpověděl, že počet Rusů bude ubývat až do roku 2024 a populace se sníží až o 1,2 milionu lidí. Mohou za to i tragické podmínky k životu zejména mimo velká města. Také o tom promluvil Ondrej Ježík.

Jaké máte zkušenosti s Ruskem vy osobně?

Procestoval jsem Rusko, mluvím plynně Rusky, do roku 2015 jsem tam strávil hodně času. Rusko je velká země, nemůžeme vycházet jen z toho, co víme třeba o Moskvě. Na východě žijí lidé v podmínkách, které si civilizovaný Evropan nedokáže představit. U nás na Slovensku máme neblaze proslulé sídliště Luník, taková vyloučená a zanedbaná lokalita. Tak takový Luník by byl v mnoha částech Ruska považovaný za velmi dobré bydlení. Tam jsou osady, kde není žádná cesta, půl roku je tam bahna po kolena, lidé chodí jen v holinkách, protože jinak se tam nedá.

Ondřej Ježík

- spolumajitel společnosti EurorustraDE

- po revoluci začal podnikat v Rusku, zejména na východě země

- podílel se na dodávkách pro energetický průmysl

Domy na spadnutí, infrastruktura v hrozném stavu. Podíleli jsme se na dodávkách pro energetický sektor, viděl jsem toho z Ruska hodně, a kdybych to vykládal zde, tak tomu snad ani lidé neuvěří. Tam 21. století ještě nedorazilo.

Je to opravdu tak špatné?

Ano, ale nejde jen o ty životní podmínky, ale i samotní Rusové, to je kapitola sama pro sebe. Přijdete do hotelu, chcete zaplatit poplatky, co je potřeba, abyste to už nemuseli řešit, a oni stejně druhý den přijdou, že chtějí další, protože prý "zdražili".

Neuvěřitelné. Zažil jste ještě něco podobného?

Řeknou vám, že neteče na pokoji teplá voda, ale jestli nějakou chcete, že vám uvaří v konvici na čaj. Ale za poplatek samozřejmě. Taxikář vás vyhodí sto metrů před vjezdem na letiště, že dál nepojede, že tam „svoja mafija". Prostě se tam bojí jet. Rusové jsou také nesmírně špatně informovaní.

Proč je to tam takové?

Mají jen televizi s jedním programem. Počítačová gramotnost je na nule. Znovu podotýkám, nebavím se o velkých městech, Moskvě, Petrohradu, bavím se o ruském venkově. Tam jede jedna televize, jeden televizní kanál, to je jejich jediná informace o světě. Internet tam není. Navíc oni vůbec necestují, sotva vyjedou za hranice okresu, takže těžko si myslet, že by se mohli nějak kriticky dívat na současnou situaci. Nemají jak, vidí jen propagandu.

Říkal jste, že máte v Rusku stále kontakty, od těch něco víte o současné situaci?

Mám přátele v Jekatěrinburgu, to je velké město, tam je situace jiná. Mí přátelé se na celou válku i na Putina dívají kriticky. Ale to je v Rusku menšina, řekl bych, že jen tak 5 procent Rusů je v současnosti proti válce. Většina je pasivních nebo podlehla propagandě. Spousta lidí je ve vězení, takže ti opravdu protirežimní už nejsou na svobodě. Nemyslím si, že by se Rusové nějak vzbouřili a svrhli Putina, to podle mě není reálné.

