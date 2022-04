Češi doplatí na bezzubé sankce proti Rusku. Putin má jednu velkou výhodu, díky které Evropu nepotřebuje

Podle hlavního ekonoma společnosti Deloitte Davida Marka by měla letos ruská ekonomika klesnout o 11 %. Nic, co by Rusko srazilo k zemi. „Je to něco, co si země, která je natolik agresivní, že napadne svého souseda, může dovolit. A je asi ochotná to snést. Salámovou metodou sankcí jsme nedosáhli téměř ničeho,“ kritizoval v rozhovoru pro iRozhlas Západem uvalené sankce.

Rusko na nás závislé není, my na něm ano

Pokud opustíme představu, že je Rusko rozvojová země před krachem, není ze strany Deloitte úvaha o nefunkčnosti zmíněných kroků nikterak přehnaná. „Navíc Rusko žije pod nejrůznějšími sankcemi od EU a USA již mnoho let a za ta léta se již v mnohém přizpůsobilo. Podle mnohých západních ekonomů, jejichž hlas začíná být stále více slyšet, sankce paradoxně v mnohém Rusku pomohly, neboť bylo v mnoha odvětvích přinuceno k větší soběstačnosti,“ vysvětluje pro Čtidoma.cz ekonom a spoluzakladatel společnosti Zlaté rezervy Roman Pilíšek.

„Okamžité zastavení veškerých obchodů s Ruskem by mělo výrazně negativní dopad na naši ekonomiku. Nicméně v horizontu zhruba 5 let můžeme obchodování s Ruskem zcela zastavit bez vážnějších ekonomických dopadů. Určitě bychom o tom měli vážně uvažovat, protože Rusko za své chování musí nést veškeré důsledky, aby se v budoucnu již neopakovalo nic podobného, jako je válka na Ukrajině,“ řekl Čtidoma.cz hlavní ekonom BHS Štěpán Křeček.

Otázkou je, jestli by tedy vůbec pomohlo kompletní zastavení dodávek plynu a ropy. V první řadě je to momentálně spíš politická záležitost, ekonomika úplně nehraje roli, rozhoduje ideologický pohled. „A především, Rusko není existenčně závislé na dodávkách plynu do Evropy a už vůbec ne do České republiky. Naopak Česká republika je závislá na těchto dodávkách zcela. Otázka tedy spíše stojí, kdo by takové přerušení ve skutečnosti zaplatil,“ upozorňuje Pilíšek.

Rusku "hraje do karet" ještě jedna skutečnost. Možná ne úplně všichni si všimli, že Rusko podepsalo s Čínou v únoru tohoto roku novou 30letou smlouvu na další dodávky plynu s objemem nejméně 10 miliard kubických metrů plynu ročně.

Rubl posiluje, devizy se koncentrují na jednom místě

Před několika dny se ruští představitelé nechali slyšet, že zboží budou nakupovat pouze v rublech, ve stejné měně chtějí splácet i dluhy. Může to znamenat dvě věci - Rusko nemá dostatečné devizové rezervy, nebo si eura a dolary šetří na "horší časy". Nebo je tu ještě jiná možnost?

Podle časopisu The Economist vzrostla od roku 2015 hodnota rezerv ruské centrální banky o 71 procent, když šlo zejména o zlato a čínský jüan. „A podle údajů Světové banky je ruský státní dluh momentálně ve výši 19 % HDP, přičemž v roce 2000 to bylo celých 62 %. Navíc po obrovském propadu v březnu tohoto roku se rubl vrátil na pozici vůči dolaru z roku 2020,“ poukazuje Pilíšek.

Jak ostatně píše Voice of America na svém webu: "Ruská centrální banka více než zdvojnásobila domácí úrokové sazby na 20 %, omezila nákup deviz pro soukromé osoby a nařídila exportérům převádět devizy do Ruské centrální banky." „Tím koncentruje devizy na jednom místě a zároveň posiluje rubl. Může to ale znamenat daleko více, než jsme schopni si připustit,“ doplnil pro Čtidoma.cz ekonom.

