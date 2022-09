Smrt na jezeře Nyos: Stovky lidí zabil neviditelný plyn

Někteří místní lidé z toho vinili dílo hněvivých duchů, jiní tvrdili, že šlo o chemický útok, který provedli povstalci nebo sama vláda. Světlo do celé věci vnesl až jeden z vulkanologů vyslaných na průzkum. Ten odebral vzorek vody z jezera, který dal do láhve, načež víčko prasklo. Voda byla totiž plná rozpuštěného oxidu uhličitého. Bylo to právě náhlé a masivní uvolnění tohoto plynu, které zřejmě udusil všechny lidi kolem jezera. Plyn, který je těžší než vzduch, se valil po svazích kopcovitého terénu a dusil všechny, kteří se ocitli v jeho dosahu.

Plyn zůstával na dně stovky let

Proč je vlastně v jezeře tolik oxidu uhličitého? Nyos se nachází nad aktivním sopečným systémem, jehož magmatické zásobárny obsahují velké množství tohoto plynu. To není neobvyklé, oxid uhličitý je běžnou vlastností mnoha magmatických systémů. Blízko povrchu je magma vystaveno tlaku, takže oxid uhličitý uniká z částečně roztavené hmoty, tvoří bubliny, dostává se do podzemních vod a prosakuje na povrch. V jezeře to nevadí, plyn zůstane na dně v sedimentech. Ale tady je právě kámen úrazu. Nyos je jiné než ostatní jezera.

Je velmi klidné, prakticky v něm nejsou ani ty nejmenší vlny. Všude kolem jsou hory, vítr zde nefouká, hladina je stále rovná. To znamená, že plyn na dně se takto hromadil několik staletí, protože nic nenarušovalo tento proces. Stačí pak sesuv půdy nebo jakákoliv jiná anomálie a k hladině stoupá obří množství plynu.

Smrtící mlha vyhladila celé vesnice

Ten vytvořil mlhu, která zahalila vesnice až do vzdálenosti 25 kilometrů. Plyn vyhladil celé vesnice, spousta lidí zemřela ve spánku na podlaze. Ti, kteří byli vzhůru a stáli na nohou, se během pár vteřin sesunuli k zemi. Uniknout nebylo kam ani jak, lidé byli vlastně mrtví, už když bublina stoupala k hladině.

V samotném Nyosu přežilo katastrofu jen asi 800 lidí, z nichž mnozí trpěli zvracením a průjmem, což jsou příznaky otravy oxidem uhličitým. Jiní tvrdili, že cítili pach střelného prachu nebo jim bylo najednou neuvěřitelně teplo, což jsou v podstatě vjemové halucinace.

V důsledku této děsivé události nyní úřady instalovaly v jezeře odplyňovací systém a také varovný systém napájený sluneční energií. Ten zajišťuje, že se oxid uhličitý vystupující zespodu již nemůže hromadit, takže opakování této přírodní katastrofy je nepravděpodobné.

Zdroj: iflscience.com

KAM DÁL: Ruské jednotky zabily teroristy i rukojmí neznámým plynem.