Největší česká krádež století: Kam zmizelo půl miliardy?

Bude to 15 let, co si zaměstnanec společnosti G4S František Procházka přišel svou směnou na více jak půl miliardy korun, konkrétně 540 891 700 Kč. Celá akce byla důkladně připravena, pomáhal mu komplic Milan Čermák. V žižkovské pobočce společnosti byl Procházka zaměstnán od srpna jako pokladník. Byl ale tak šikovný, že už po 26 směnách povyšoval na obsluhu trezoru. Věděl tak, jak to ve firmě chodí a že ukrást půl miliardy nakonec nebude tak těžké. A nemýlil se.

Vrátný si ničeho nevšiml

Procházka věděl, že o víkendu bude trezor obsluhovat sám. Když tak přišel na sobotní směnu, zastavil se u operačního pracovníka, kterému měl přinést kávu a chvíli s ním pohovořit. Následně zakryl na pracovišti kameru, kterou by ho právě na operačním mohli pozorovat. Záběry z kamer ukazují, že v čase od 7:17 do 8:49 přeskládal stamiliony do připravených tašek a v 8:55 vjelo do objektu G4S v ulici Českobratrská auto řízené Milanem Čermákem, který byl známý Procházky.

Přesně tady mohl celý plán ztroskotat. Vozidlo, kterým Čermák přijel, mělo logo nalepené dodatečně a nepatřilo do flotily G4S. To měl vrátný při každém vjezdu zkontrolovat, ničeho si ale nevšiml. Právě tato chyba napomohla, že se celý plán mohl bez větších problémů uskutečnit. Vjezd vozidel, které nakládaly peníze, koordinoval určený pracovník. Ten den to byl právě Procházka. Čermák byl pravděpodobně nervózní, do firmy vjel až napotřetí, ale Procházka naházel rychle peníze do auta, které také v 8:59 z firmy odjelo. Ven ho pustil opět Procházka, který ten den ještě dokončil směnu, pravděpodobně aby nevzbudil podezření.

Chybějící peníze dlouho nikdo neřešil

Když ho střídal kolega, všiml si, že je nervózní. Nikdo tomu ale pozornost nevěnoval, že peníze chybí, se zjistilo až další den dopoledne. To už měl Procházka náskok několik hodin a byl zahlédnut ve Frankfurtu nad Mohanem. Bílou dodávku Volkswagen Transporter, kterou byly peníze odcizeny, našli policisté následně prázdnou v Libni. Pachové stopy nakonec usvědčily Procházkova komplice Milana Čermáka.

Po Procházkovi měli pátrat dokonce soukromí detektivové ve Velké Británii, které najala pojišťovna, u které byla společnost G4S pojištěna. Nikdy však nebyl dopaden a nejsou jasné informace, kde by se měl skrývat. Mluvilo se o Dominikánské republice. Byl odsouzen ve své nepřítomnosti na 9 let, hrozilo mu až 12 let, což byl maximální trest, který za spáchaný zločin mohl dostat. Nikoho ve svém počínání totiž neohrozil. Typologicky tak nejde o loupež, ale krádež.

Kam zmizelo půl miliardy?

Na Čermáka měli policisté k dispozici jen nepřímé důkazy, kdežto Procházka byl při svém počínání přímo zaznamenán na bezpečnostních kamerách. Proti Čermákovi svědčily pachové stopy, fotky auta společně s logem G4S, které byly v jeho počítači, a telefonní hovory. Svou vinu od počátku odmítal, nakonec stejně skončil ve vězení. Od začátku tvrdil, že jeho obvinění jsou vykonstruovaná. Čermák si měl odsedět 6 let a následně byl v roce 2016 podmínečně propuštěn. Během svého odsouzení se Čermák odvolával, dokonce podával stížnost k Ústavnímu soudu, ten ji ale zamítl.

Krádež dodnes přináší mnoho spekulací, a to zejména těch ohledně pohybu Procházky. Je možné, že získal celý obnos peněz a Čermák dostal jen část, případně že byl jen nastrčeným koněm a za celou krádeží bylo mnohem více lidí. Objevily se i spekulace, že může být již mrtvý, protože se ho jeho komplicové zbavili. Domněnky o jeho pohybu v Dominikánské republice a na Hondurasu totiž nevysvětlují, jak by takovou velkou sumu peněz z České republiky vyvezl. Bez účtů, nových dokladů či převodu peněz se jeho zmizení s půl miliardou zdá jen jako velmi dobré sci-fi. Je vůbec možné dostat půl miliardy z České republiky a nezanechat za sebou jedinou stopu?

Zdroj: lidovky.cz, wikipedia.org, tyden.cz

KAM DÁL: Za vraždu dvanáctileté dívky popravili v Austrálii nevinného muže.