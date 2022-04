Za vraždu dvanáctileté dívky popravili v Austrálii nevinného muže

Alma měla ten den vyjít od své babičky, aby vyzvedla maso u řezníka a odnesla ho k tetě. Bylo divné, že se dívka dlouho nevrací a vyřízení pochůzek jí trvá. Nahlásila tak její zmizení, tělo dívky se později našlo v uličce Gun Alley. Bylo prokázáno, že byla také znásilněna. Případ je dnes v Austrálii znám jako Gun Alley Murder. Ke slávě případu přispělo i udělení milosti, to vše až po smrti odsouzeného. Jde v Austrálii o ojedinělý akt, který se dosud neopakoval.

Spoluvězeň vypovídal v jeho neprospěch

Colin Campbell Ross nebyl policii neznámý. V říjnu téhož roku byl zatčen pro podezření, že pomohl domluvit přepadení a následnou vraždu muže v jeho baru Australian Wine Saloon. Byl však zproštěn všech obvinění. S policií po vraždě Almy ochotně spolupracoval. Několik svědků dokonce uvedlo, že ho viděli celé odpoledne za barem obsluhovat. Přesto byl 12. ledna 1922 zatčen za vraždu malé Almy Tirtschke, která tou dobou navštěvovala školu Hawthorn West High School. Případ byl založen na pár zrzavých vlasech nalezených u Colina a výpovědi svědků.

John Harding, vězeň, který vypověděl, že se mu Colin k vraždě přiznal, dostal výměnou nižší trest. Svědčila proti němu i bývalá zaměstnankyně baru Ivy Matthews, kterou Colin obvinil, že se podílela na vraždě muže v jeho baru. Obžaloba stavěla svou teorii na tom, že Colin Almu znásilnil a zavraždil poté, co v baru popíjela celé dopoledne místo toho, aby vyřídila babiččiny pochůzky. To byl ale podle dalších svědků úplný nesmysl a vymykalo se to její povaze. Podle známých a rodiny šlo o zodpovědnou a plachou dívku, která ve dvanácti letech alkohol určitě nepila.

Celému případu vůbec neprospěl tlak médií, který Australany opakovaně zásoboval varováním, že vrah je stále na svobodě a brzy znovu udeří. Za jeho dopadení byla dokonce vypsána odměna. Na policii byl tak kladen velký tlak, aby někoho skutečně zatkla, což mohlo přispět k ignorování důkazů, které mohly mluvit v Colinovu nevinu. Jeho advokát je později uvedl ve své knize. Ačkoliv Colin s policií ochotně spolupracoval a označil i několik svědků, kteří mu mohli potvrdit, že celé odpoledne neopustil bar, policie na to nebrala zřetel a označila ho za hledaného vraha.

Advokát se snažil i po Colinově smrti jeho vinu vyvrátit

Případ je zajímavý i proto, že šlo vůbec o první soudní proces v australské historii, při kterém byl použit jako důkaz analýza vlasů. V Colinově domě byly totiž nalezeny vlasy, u kterých obžaloba předpokládala, že jsou Almy. Analýzu prováděl Charles Pride, který nalezené vlasy porovnával s těmi, u kterých bylo jisté, že patřily Almě. Několikrát zopakoval, že jejich struktura a tloušťka se liší. Po opakovaném nátlaku obžaloby nakonec odsouhlasil, že jsou vlasy Almy, a Colin byl odsouzen k smrti.

Byl popraven v dubnu 1922, pouhé 4 měsíce od Alminy smrti. Byl použit nový druh lana, který selhal, Colinovi se zlomil krk a několik minut trvalo, než se udusil. Od té doby toto lano v Austrálii nikdo nepoužil. Colina obhajoval Thomas Brennan, který po procesu s ním sepsal knihu The Gun Alley Tragedy, ve které se snažil Colinovo jméno očistit. Sbíral dokumenty i zápisky v Bibli, které tam Colin během svého pobytu ve vězení vepsal. Šlo o ta fakta, která nebyla během soudního procesu použita. O Colinově nevině byl i přesvědčený.

Analýza DNA v roce 1998 prokázala, že vlasy nalezené na Colinově polštáři nebyly Almy. Milost mu byla posmrtně udělena v roce 2008, jedná se o jedinou takovou v historii. Zmařený život nevinného to však samozřejmě nevrátí.

