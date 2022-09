Lidstvo překročilo Rubikon. CO2 je v ovzduší nejvíce v dějinách. Na tohle nám nepomůže svetr ani ruský plyn

V dubnu letošního roku překročila hladina oxidu uhličitého v zemské atmosféře 420 částic na milion (ppm), což je nejvyšší hodnota, jaká kdy byla v historii lidstva zaznamenána. Tuto zprávu zveřejnil Scrippsův oceánografický ústav při Kalifornské univerzitě v San Diegu a později byly tyto údaje potvrzeny dalšími vědeckými institucemi.

Největší znečišťovatelé

- Čína 29 %

- USA 13 %

- Indie 6 %

- Rusko 4 %

- Japonsko 3 %

O oxidu uhličitém se mluví dlouho, protože je jedním z nejdůležitějších skleníkových plynů spojených se změnou klimatu. Navíc v zemské atmosféře se udržuje po staletí. Od průmyslové revoluce v 19. století zvyšuje, protože se uvolňuje v důsledku lidských činností, jako je spalování fosilních paliv a odlesňování. Tohle všechno víme už celé desítky let, a přesto jsme to jako lidstvo dopracovali k téhle nevídané a nebezpečné situaci, kdy podíl CO 2 v atmosféře je nejvyšší v dějinách.

Je to přelom, klima se nepodaří zachránit

„Opravdu se musíme zaměřit na snižování emisí a to se nám v globálním měřítku příliš nedaří, protože tempo růstu CO 2 zůstává stejně vysoké jako v posledním desetiletí," řekl k výsledkům měření Axios Pieter Tans, vedoucí vědecký pracovník Laboratoře pro monitorování a diagnostiku klimatu NOAA.

„Vědu nepopřeme. Lidstvo přispívá ke změně klimatu a naše ekonomika i infrastruktura se tomu musí přizpůsobit. Dopady klimatické změny kolem sebe vidíme každý den. Neúprosný vzestup koncentrace oxidu uhličitého, který jsme změřili na Manua Loa, nám bez servítek připomíná, že musíme učinit okamžité a zásadní kroky ke klimatické zodpovědnosti,“ dodal v oficiálním prohlášení ředitel NOAA Rick Spinrad. A přidala se i švédská aktivistka Greta Thurnbergová, která tweetnula: „Je to přelom a to opravdu nemyslím v pozitivním významu.“

Planeta Země projde fatální proměnou

Ke snížení emisí vyzývají odborníci, politici, panely OSN, envirmentalisté, pořádají se konference, demonstrace, přesto jsme tam, kde jsme. Čekají nás už neodvratitelně obrovské problémy. Výkyvy počasí, vzestup hladin moří, velká část planety bude kvůli teplotám přes 50 stupňů Celsia neobyvatelná, sledujeme také hrozící kolaps Golfského proudu, který udržuje v Evropě mírné klima. Povodně, přívalové deště, vlny veder, sucha, tání ledovců a sibiřského permafrostu, to všechno souvisí s tím, že v atmosféře je příliš CO 2 .

Bez Číny nepůjde nic

Změnit trend je mimořádně obtížné, trvá to dlouho a vyžaduje to prakticky celosvětovou shodu. Ta ale chybí, zejména Čína si přes oficiální podporu zatím z celé situace zjevně příliš těžkou hlavu nedělá. Ta se přitom loni podílela na globálním znečištění ve výši 29 %, zatímco Evropská unie 9 % a Spojené státy 13 %. Nepochybně přijdou další výzvy, prohlášení politiků a stanovování dlouhodobých cílů, jenže je nutné říct, že neděláme dost, děláme to pomalu a neděláme to všichni. Lidstvo se řítí do katastrofy, na kterou nepomůže ani svetr, ani ruský plyn.

