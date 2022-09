Premiér Fiala dělá chyby, jde do tuhého. Proti vládě nejsou jen bezzubí dezoláti, lidé mají strach

70 tisíc lidí na Václaváku, lidé mají logicky strach. A když nemají dost srozumitelných informací, co přijde, snadno uvěří jednoduchému argumentu. Tomu marketingoví odborníci rozumí a pracují s tím ve prospěch "svého šéfa". Zdá se, že premiér Fiala na marketingové profíky nevěří, a tak prohrává, skanduje se proti němu.

Fialův výrok moc dobrého nepřinese

Petr Fiala po demonstraci prohlásil, že ji svolaly ruské síly. Den poté to ještě potvrdil. „Trvám na svém výroku, který se netýkal demonstrantů, ale organizátorů. Demonstraci organizovali příslušníci ruské páté kolony. Důkazů je dost. Stačí se podívat, kdo stál na pódiu a co říkal,“ napsal si předseda vlády na Twitter.

Podle politologa Jana Charváta měl pravdu. „Organizátoři jsou napojeni na Rusko. Ale bylo velmi snadné to dezinterpretovat druhou stranou, že tím myslel všechny, kteří na Václavské náměstí přišli, což se také stalo. Politik by si měl uvědomit, že takové prohlášení se obrátí proti němu. Ať je to pravda, či není, mnoho dobrého nepřinese. Tím spíš, že část lidí, kteří byli na Václaváku, si nejspíš vůbec neuvědomilo, kdo stojí na pódiu a kdo akci organizuje,“ říká pro Čtidoma.cz.

Levnější plyn a elektřinu, jedno od koho

Právě komunikace a kulhající cílená pomoc jsou podle odborníka zásadní neduhy tohoto kabinetu. „Ani v jednom neexcelují. V České republice přitom máme zhruba milion lidí, jejichž hlasy v předešlých volbách propadly. Je třeba začít přemýšlet o tom, komu je dají příště.“ Na Václaváku jsme viděli jen zlomek těchto nespokojených. Žádají levnější plyn a elektřinu. Je jim jedno, od koho. Ukázali, že jsou opravdu naštvaní a bojí se.

Jan Charvát, politolog

- je odborným asistentem na Katedře politologie IPS Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy a současně působí i na Katedře politologie a filozofie na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

- vystudoval politologii na FSV UK v Praze a politickou sociologii na Högskolan Dalarna ve Švédsku

- mezi hlavní oblasti jeho odborného zájmu patří politický extremismus, sociální patologie a český politický systém

Předpokládat, že by se našla nějaká nová strana nebo hnutí, které by tyto lidí spojilo, nejde. Jejich hlasy se tak roztříští do mnoha směrů. „Představa, že by pod jednou "vlajkou" kandidovali třeba komunisté s Trikolorou, je samozřejmě scestná. A jestli tyto subjekty dostanou o dvě procenta více? To je úplně jedno.“ Nebezpečí číhá jinde a jmenuje se Andrej Babiš. „Ano, tady už jde do tuhého. Pokud by Babiš dostal o tři, čtyři procenta více a nebyl na třiceti, ale pětatřiceti, už to znamená zásadní rozdíl,“ uvažuje Charvát.

Nejsou to zrádci ani kolaboranti

Voliči tzv. demokratického bloku sledují současné dění mnohdy s hrůzou v očích. A mají pro demonstranty celou řadu nepěkných názvů. „Hovoří o nich jako o kolaborantech či zrádcích. Ale ne vždy neprávem. Proti vládě už zdaleka není jen tisícovka bezzubých dezolátů nebo profesionálních proruských trollů,“ má jasno Charvát. Zmiňuje slovo "morálka", které zde hraje důležitou roli. Také voliči "demobloku" mají strach, ani jim není lhostejné zvyšování cen prakticky úplně všeho. Ale chápou, že je válka. „Mají v sobě nějaké morální hledisko, vědí, že pomáhat Ukrajině je nutné, že je třeba být v NATO apod. Tito lidé se mohou cítit uraženi, že to "ti druzí" takto necítí.“

Organizátoři demonstrace podle Jana Charváta převzali model Milionu chvilek pro demokracii - tedy jedna velká akce v Praze a menší mimo hlavní město. „Určitě to má potenciál. Hlavním stimulem je, že lidé mají strach. Mají špatnou zkušenost z pandemie covid-19, kdy se mnoho věcí zavřelo a omezilo. Teď se bojí, že hrozí to samé, možná ještě horší.“

To je ale dle Charváta stejná chyba, jako když politici doteď přehlíželi problémy těch, kteří se nakonec formovali na Václaváku. „Dnes politici potřebují oslovit lidi, kteří nepracují s morálkou a politika je jim v podstatě šumák. Jde jim jen o to, aby měli na rohlíky a jak se v zimě ohřát. Za plyn platili tisíc korun, teď je to patnáct.“

Nepřehlížet nespokojené

Důležité bude, zda si Fialova vláda všimne, že jde do tuhého. Cesta ven ještě existuje, není pozdě. „Mluvit s prorusky orientovanými nemá smysl. Pokusy tu probíhaly roky a nikam to nevedlo. Naopak velkou cenu má hovořit s těmi, kteří se k nim dnes přidávají. Politici už opravdu nesmějí přehlížet nespokojené. Je třeba jim říci, proč pomáháme Ukrajincům, že to je proto, že jde o stát blízko České republice a pokud padne, Putin může dojít až k nám. A my se mu neubráníme, protože jsme slabí, tudíž jsme součástí NATO.“

Charvát si však umí představit i cestu, že výše uvedená vysvětlování probíhat nebudou. Pak je ale nutné konat jinak: „Řešit jejich problémy, nenechat je padnout na dno. Například exekuce. Máme zákon, se kterým deset let nikdo nic nedělá a lidé jsou často v pasti. Změnit legislativu a říct jim, že současný zákon podepsal Miloš Zeman, který u nich má vysokou podporu. Je to o umění politiky. Třicet let po revoluci se u nás dělá amatérsky. Jediný, kdo to zvláda profesionálně, je Andrej Babiš.“

KAM DÁL: Zbavte se zápachu z úst: Zubní lékař vysvětluje, které kroky můžete udělat okamžitě.