SATIRA: Zámecký pán Petr Fiala pořádá hody na zámku, lůza ať v zimě trpí v podzámčí. Čechu, ty mlč

Krásný den, překrásná krajina a několik dam a pánů v dobré náladě sjíždí se na zámek v Liblicích u Mělníka, aby zde od 16. hodin pojedli, popili a pobavili se o strastech a starostech obyčejného člověka. Možná i daně mu zvýší za to, jak od rána do noci dře na poli. Snad i teplo místo k němu pošlou někam do Němec, aby musel za draho koupit zpět a vrchnost tak měla na své hody.

Vážná vsuvka: Fialova vláda se schází po dvou týdnech na již déle naplánovaném setkání na zámku v Liblicích. Ano, to může v době zdražování působit velkopansky a krajně nevkusně. Ale každý, kdo musí vymýšlet strategii, ocení neformální uvolněnou diskusi bez časového stresu, kde padnou nápady i kritika, kde se manažeři i pohádají, aby našli kompromis. Určitě jde o osvědčenou rozumnou praxi, ale opět se projevuje slabina Fialovy vlády: jak je výjezdní zasedání komunikováno.

Rakušan, Černochová a dokonáno jest

V brožuře, kterou ráčila vydat kancelář vévody Fialy stojí, že strategické záměry se mají diskutovat. Málo to řekne člověku od fochu či pasáčkovi krav, přesto, že ukázat se má i pán z Rakous, jenž křeslo ministra vnitra ještě stále zástavá. Velká to šajba, která zločin u sebe na panství zrovna potírá. „Zvěřina podávati na brusinkách se bude, poté panstvo dortíky z domácí pekárny zakousne. Pak už se celá repezentace odebere do salonku, kde u dobrého kuřiva a pití probere, co s lidmi v této zemi,“ uvádí oficiální zámecký oběžník.

Dva týdny dovolené si dámy a pánové užívali, aby na zámecké rokování dost sil měli. Ukázat se má i ministryně války Jana z Černochů, aby Rusa zahnala plameným projevem a ukrajinskému lidu další artilérii poslala. „Nezastavíme se před ničím, i posledního Čecha sedřeme z kuže. Jsme ve válce, ve válce, nechť si to všichni zapamatujů. Čech to pochopí, Čech umí trpět,” odhodlaně hlásí malá velká žena.

Fialova vláda dělá řadu kroků, které dávají smysl a pomáhají. Její komunikace je ale tragická, profesorská a běžný Čech krokům často nerozumí a opozice toho snadno využívá. „Lezou do zadku Bruselu. Pomůžou Ukrajincům a na nás kašlou,“ řekl Čtidoma.cz Jan Novotný z Jihlavy. Právě takto mnoho Čechů současný stav vnímá. Je to chyba vlády, její koncepce a komunikace.

Co až lůza zbraně do rukou vezme?

Fialova družina jistě i ukrajinskou otázku otevře. Kdyby ne, jak by se na ně dívali pání ještě větší, než jsou oni? I léna by jim zabrat mohli, kam hlavu by pak složili? Je nutné pomáhat tam, kde Rus drancuje, znásilňuje a vraždí. „Musíte to chápat. Když zima vám bude, další houni si oblékněte, nebo medvěda zastřelit si dojděte a kožešinu stáhněte,“ vzkázala chudině Markéta von Pekar, jejíž názory dávno předběhly dobu. Někteří její šlechtici však už začínají mít obavu, aby se vůbec někde zastavily.

Chudina, plebs či lůza, nazvěte jak chcete obyvatele žijící mimo zámecké zdi, se také strachuje. O jídlo, teplou vodu na koupíní ratolestí i brambor uvaření. Zatím jen vidle křečovitě svírá v rukách, když panstvo kolem ve svých kočárech jezdí. Jak dlouho ale vydrží jen postávat, než chopí se kos, srpů a motyk a půjde si to s vrchností vyřídit?

Stát může všechno, nebylo by to poprvé. Z historie neučí se žádná vrchnost. Současní pánové ještě před nedávnem křičeli na cizáckého zaprodance z Babišstánu, aby zemi nevedl do rukou satanových. A hle, jak málo stačí, aby na jeho cestu se vydali. Kam až jejich vláda dospěje, co všechno se musí stát, budou někdy s lidem ruku v ruce jednat?

Co na to opozice? Klára Dostálová (ANO) pro Čtidoma.cz: „Vypadá to, že si po 14 dnech dovolené musí vláda ještě trochu odpočinout. Samozřejmě, že jsem si myslela, že se okamžitě vrhne do práce a ve Strakově akademii se budou nahromaděné problémy řešit od rána do večera. Myslím, že Úřad vlády ČR poskytuje dostatek dobrých prostor k tomu, aby si vláda nemusela půjčovat zámecké konferenční centrum. Petr Fiala dost často mluví o tom, že vláda vysílá signál, takže teď si myslím, že vyslala jasný signál. Zasedání na zámku mi spíš než jednání vlády připomíná školní výlet.“

KAM DÁL: Herečka Eva Burešová ze seriálu ZOO porodila rytíře kulatého stolu. Co mu předurčují hvězdy a po kom bude?