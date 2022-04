Stát může snížit DPH a spotřební dlaň. Je to hezké gesto, které ale stejně zaplatíme

S globálním zdražováním komodit naše vláda, stejně jako každá jiná vláda, a to včetně samotné Evropské unie, nic nenadělá. „To jsou věci vyšších struktur a na to mají vlády příliš slabé nástroje,“ řekl Čtidoma.cz ekonom a spoluzakladatel společnosti Zlaté rezervy Roman Pilišek.

Vláda ale podle něj má k dispozici kroky, které mohu v krátkodobém horizontu pomoci. „Pomohou lidem překlenout nejvíce chaotické období a využít tento čas ke změně přístupu k vlastnímu životu.“

Vysoký dluh a prázdná kasa

Souhlasí s tím i hlavní ekonom BHS Štěpán Křeček: „Nástroje vlády rozdělujeme na cílené a plošné. Cílená opatření se vytváří především v rámci sociálního systému a zaměřují se na nejpotřebnější členy naší společnosti. Plošná opatření se týkají všech a jsou značně nákladná. Patří sem například úprava daní,“ potvrzuje pro Čtidoma.cz.

Pilíšek konkrétně zmiňuje například snížení spotřební daně a snížení DPH. „To je plně v kompetenci vlády, navíc to nenaruší volný trh. Jako vstřícné gesto je to určitě v pořádku a lidé to ocení.“ Zároveň ale upozorňuje na negativní stránku. „Je však třeba říci, že při současné prázdné státní pokladně a vysokém dluhu budou tyto peníze někde chybět a stát je bude stejně někde jinde muset vybrat.“

Vláda nevysílá dobrý signál

V reálu to znamená, že tuto krátkodobou úlevu ve střednědobém horizontu nakonec stejně sami zaplatíme. „V tomto případě ale nejde ani tak o peníze jako spíše o signál, který vláda k lidem vysílá. Ten není rozhodně dobrý a pouze zvětšuje propast mezi politiky a občany, kterou již vytvořily vlády předešlé,“ doplňuje Pilíšek.

V dnešní technokratické době, více než kdykoliv jindy, lidé chtějí slyšet, že vládě na lidech záleží. „Pak jsou schopni se sami uskrovnit. Toho se jim však dnes nedostává, a tak se nemůžeme divit, že napětí ve společnosti roste.“

