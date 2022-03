Maléry kancléře z Hradu: skartace zprávy o špionech, požár srubu a milost pro přítele. Potopí Mynáře nakonec fotbal?

Pozice hradního kancléře byla vždy považována za privilegovaný úřednický post, který v minulosti zastávali vážení muži. Václav Havel měl čtyři - připoměňme Ivana Medka nebo Karla Schwarzenberga, Václav Klaus celých 10 let Jiřího Weigla. Také Miloš Zeman zůstává věrný jedinému, od 14. března 2013 Vratislavu Mynářovi. Provozovateli vleku, hospody a penzionu z moravských Osvětiman, který nikdy neprošel nejvyšší bezpečnostní prověrkou, jíž by měl k výkonu své funkce potřebovat. A stejně jako tento podnikatel opovrhuje pravidly pro zastávání vyšší úřednické pozice, opovrhuje i pravidly společenskými, etickými, zřejmě i trestně - právními a také sportovními.

Rusko, prase, podpis...

Kauz a průšvihů už má Mynář za devět let v pozici pana vedoucího nespočet - zabíjačka prasete v době covidu, obvinění z neoprávněně získané dotace na podnikání v Osvětimanech, stavby bez povolení, nepovolené čerpání vody na zasněžování sjezdovky, nákupy nemovitostí pod tržní cenou. Nejen "pražské kavárně" leží v žaludku jeho náklonnost k Putinovu Rusku, kritizována byla jeho tajná jednání s ruským velvyslancem na Hradě v době, kdy bylo prokazatelné, že se prezident nachází na zámku v Lánech.

V době diplomatické roztržky si jezdí ruský velvyslanec pro lobbing od kancléře na Pražský hrad. A Mynář musí 24 hodin vymýšlet, co k tomu po dotazech Janka Kroupy ze @SeznamZpravy oznámit.https://t.co/zdpThZ6YvX prostřednictvím @SeznamZpravy — Jiří Kubík (@jiri_kubik) May 26, 2021

Nesmazatelně se Vratislav Mynář zapsal do análů historie úřadu prezidenta na podzim loňského roku. Tehdy svým mlžením ohledně Zemanova zdraví vyeskaloval situaci tak daleko, že chtěl Senát zbavit prezidenta pravomocí. Policie nakonec musela dokonce řešit, zda se prezident opravdu vlastnoručně podepsal pod jmenovací dekret a zda video, kterým se jeho vedoucí kanceláře oháněl na tiskovce, nebylo upravené nebo zmanipulované.

Líbí se mu před kamerou?

Vratislavu Mynářovi se rozhodně nedá upřít talent pro teatrálnost. Cokoli se kolem něj děje, stane se mediálně vděčným tématem. A i neslušné arogantní přibouchnutí mikrofonu reportéra dveřmi od auta vyvolá silnou vlnu nevole nejen na sociálních sítích. Zdali se vedoucímu Kanceláře prezidenta republiky mediální zájem líbí, není vlastně vůbec jisté. S ohledem na to, kolik kontroverzních aktivit dokáže ve své funkci páchat, mu ale zřejmě dělá dobře, když je v médiích jeho jméno spojováno s řadou bezprecedentních aktivit.

Hradní kancléř Vratislav Mynář znovu popřel, že by kdokoli falšoval podpis prezidenta Miloše Zemana. Jako důkaz zveřejnil videozáznam ze schůzky, které se účastnil i šéf Poslanecké sněmovny Vondráček.https://t.co/GdPWpBhHH9 — Deník.cz (@denikcz) October 21, 2021

Pokud tomu tak opravdu je, pak jsou poslední dny přímo selankou pro jeho ego - jedna kauza za druhou rezonuje napříč celým domácím mediálním prostředím. Nejprve NBÚ oznámilo, že Mynář - ač bez prověrky - nařídil v listopadu 2021 skartaci tajných dokumentů. „Hrad během skartace zničil utajovaný dokument ke kauze Vrbětice, který chtěla získat policie, aby zjistila, jestli na něm nejsou otisky prstů nebo DNA někoho nepovolaného...“ uvedl server irozhlas.cz.

V ten samý den v noci shořela téměř celá hospoda Na srubu v Osvětimanech. Ta patří právě hradnímu kancléři a škoda na majetku byla během 24 hodin zvýšena z 15 na 20 milionů korun. Mynář ihned Frekvenci 1 sdělil, že požár nebyla náhoda a policie prověřuje několik vyšetřovacích verzí. Jednou z nich je i úmyslné vznícení.

Milost pro přítele

Klasik by řekl, že na jednoho prezidentova kancléře už je toho až až. Na Vratislava Mynáře ovšem pořád málo. O den později zasáhla Česko jako blesk z čistého nebe zpráva, že Mynářův podřízený, správce Lánské obory Miloš Balák, dostal od prezidenta Zemana milost. A to pouhé tři dny po nabytí právní moci rozsudku, který jej poslal do vězení na tři roky. Balák zůstal v rozsáhlé kauze sám, původně byl totiž prošetřován dokonce i sám Mynář. „Policie prověřovala, nakolik se kancléř v zakázce osobně angažoval,“ uvedl ve svém investigativním pátrání server neovlivní.cz.

Spravedlnosti bylo učiněno zadost, Balák dostal trest a ten mu jedním podpisem Miloše Zemana zmizel. Že by to byla odměna za to, že vzal Mynářův podřízený zmanipulovanou zakázku na investici do vodní nádrže Klíčava na sebe? Kdo ví, každopádně oba muže pojí dlouholetý vztah - vždyť právě Miloš Balák zprostředkoval Mynářovi nákup vily od Romana Janouška a dělal mu při rekonstrukci i stavební dozor. O jejich společných aktivitách se rozepsal server aktuálně.cz.

Už v pátek mi volala bývalá kolegyně, kterou jsem neviděl dlouho. Řekla mi, že milost je napsaná. Nevěřil jsem tomu moc. Ale podezřelé bylo, že Mynář nereagoval na dotazy, zda Balák skončí ve funkci. Už to museli mít promyšlené před rozsudkem. pic.twitter.com/QnYxl91KQH — Jiri Hynek (@JiriHynek) March 30, 2022

Nakonec Vráťův vlastenec?

Podnikatel z Osvětiman, kterého do Zemanovy blízkosti dostal před dávnými roky vlivný lobbista Miroslav Šlouf, umí na hraně zákona našlapovat jako málokdo. Prozatím mu vše prochází a zdá se, že prezidentova ochrana je pořád silnější než český právní systém. Jenomže jednu slabinu přeci jen Vráťa má - a tou je fotbal. Vzpomeňme, jak na hlavičkový papír Pražského hradu napsal osobní stížnost ohledně trestu pro fotbalistu Kúdelu za údajný rasismus směrem ke Glenu Kamarovi rovnou na vedení UEFA.

Zatím asi nej fotbalová zpráva r. 2021:

Etická komise FAČR zahájila řízení s p. Vratislavem Mynářem pro podezření ze spáchání disciplinárního přečinu narušení regulérnosti soutěže.

Předpokládám, že jde o skutečnosti obsažené v tomto textu @SeznamZpravy:https://t.co/aKpPI1Qy8o — Luděk Mádl (@LudekMadl) March 30, 2022

Mynář je majitelem fotbalového klubu ve své vsi a je také fanouškem klubu Slovácko. Nyní vyšlo z odposlechů v tzv. Berberově kauze najevo, že vedoucí prezidentské kanceláře vedl velmi podivnou komunikaci právě s kontroverzním místopředsedou fotbalové asociace ohledně několika zápasů v roce 2018. Vedení FAČR se nyní hodlá zjištěními zabývat a bude po Vratislavu Mynářovi požadovat vysvětlení před etickou komisí. Uspějí fotbaloví bafuňáři lépe než policejní vyšetřovatelé? Anebo bude nejbližší spolupracovník prezidenta Zemana dál proplouvat životem tak, jak to vyhovuje jeho zájmům? Zatím to vypadá na bezskrupulozní jízdu, na níž se tu zastaví v Číně, tu v Moskvě, anebo třeba v Dauhá, aby osobně pozval emíra na návštěvu k Miloši Zemanovi. To vše bez vědomí ministerstva zahraničí, vlády a zřejmě i vedoucího zahraničního odboru Pražského hradu. Kam Vráťa poletí příště?

