Vládo, pracujete jako amatéři, vzkazuje odborník. Fialovo sako působí jako červený hadr na býka

Premiér měl při návštěvě spáleniště ve Hřensku na sobě sako. A co by si asi měl obléknout? Petr Filala je profesor, v současné době šéf české vlády, sako k němu neodmyslitelně patří, a v čemkoli jiném by vypadal směšně. Vždyť i za červený svetr, neprůstřelnou vestu a helmu na hlavě to při cestě na Ukrajinu pěkně schytal. Tak se logicky nebude na místo požáru oblékat do overalu a mít na hlavě hasičskou kuklu. Na značnou část občanů už ale jeho sako funguje jako červený hadr na býka, a i kdyby v něm týden v kuse odklízel následky požárů kolem Pravčické brány, pořád by v něm viděli spíš toho profesůrka, který pomáhá víc Ukrajincům než jim.

„Když se stane průšvih, je zapotřebí, aby u toho politici byli. Můžeme diskutovat o tom, jestli je to racionální. A racionální to samozřejmě není. Politici katastrofě většinou profesně nerozumí, tyto návštěvy jsou ale důležité svou symbolikou. Kdyby byl Petr Fiala lesák nebo hasič, samozřejmě by měla jeho návštěva jiný význam,“ rozebírá žhavé téma politolog Jan Charvát a neopomíná vlnu posměšků, která se strhla vloni v létě po návštěvě Andreje Babiše s kolegyní Alenou Schillerovou v oblasti jižní Moravy, kterou zdevastovalo tornádo. „Všichni si budou pamatovat tyhle fotky a lidé, kteří ho nemají rádi, se mu za to smějí ještě dnes. Neboť on tam posedává na obrubníku uprostřed zdevastované vesnice, zatímco lidé okolo pracují.“

Vláda nezvládá politické PR

Kdo je hater?

Hater je hanlivý termín, který se vztahuje k osobě nebo skupině, která vyjadřuje nenávist na veřejných fórech. Hateři se odlišují od trollů, kteří se snaží upoutat pozornost tím, že píší provokativní poznámky.



Současná návštěva premiéra Fialy v hořícím Českém Švýcarsku přesto přináší body spíše opozici, tedy speciálně hnutí ANO. Vláda totiž nedokáže ani z takové tragédie vytřískat politické body, přestože na tom není nic těžkého. Třeba by stačilo se předem připravit na aktivitu haterů a mít v rukávu tak zvanou "PR protiakci", která téma saka odkloní zcela jinam. Vždyť tým Petra Fialy, potažmo SPOLU, musí vědět, co občanům vadí a není tak těžké si na takové reakce předem nabít munici. Politolog Jan Charvát vidí vysvětlení zcela jasně: „Politika se u nás dělá amatérsky, a jediným profesionálem je paradoxně Andrej Babiš. Vláda neumí dobře prodat věci, které dělá. A expremiér Babiš to naopak umí v roli opozice využít, a klidně se nebojí jít až za hranu. My jsme v minulosti nebyli na takovou razanci opozice zvyklí. To ale není problém Andreje Babiše, to je problém těch ostatních stran.“

Vláda jako fackovací panák

Udělal Petr Fiala chybu, že se do postiženého Hřenska vydal? Rozhodně ne, kdyby tam totiž nejel, odnesl by to asi mnohem hůř. Ti, co nemohou jeho vládu vystát, by opět vytáhli téma neutuchající pomoci válkou zmítané Ukrajině. Vyčetli by mu, že se o hořící peklo v jednom z nejkrásnějších míst Česka nezajímá a omlátili by mu o hlavu, že nevyjádřil dostatečnou solidaritu statečným hasičům. „Celé je to o tom, že vláda neumí komunikovat práci, kterou dělá. A neumí se ani bránit útokům ze strany opozice a haterů. Takže ve výsledku z toho vláda vychází trochu jako fackovací panák. Přitom se ta útočná negativní smršť dala využít velmi razantně stejným způsobem. Vláda mohla říct - podívejte, něco se stalo a naši lidé jsou okamžitě na místě. Na premiérovi leží obrovská zodpovědnost za mnoho věcí, a i přesto si našel čas aby, sem osobně přijel. Neudělala to, a ANO toho využilo. Blíží se volby a tým Andreje Babiše dokáže těžit body tam, kde by je měla snadno sbírat vláda. A využije k tomu třeba právě sako pana premiéra,“ doplňuje politolog Jan Charvát pro ČtiDoma.cz.

Kdy se čeští politici stali terčem posměchu?

2002

2014 Prezident

2020 V březnu přišel na jednání krizového štábu kvůli covidové situaci v ČR tehdejší ministr vnitra

2021 Tehdejší premiér

2022 Ministr zahraničních věcí

Václav Havel sklidil kritiku za to, že přiletěl do Česka z dovolené z Portugalska až několik dní po propuknutí katastrofálních záplav, Stanislav Gross v roli tehdejšího ministra vnitra se zas dočkal posměšků, že si na návštěvu zaplaveých oblasti oblékl maskáče.Prezident Miloš Zeman navštívil české vojáky v Afghanistánu a na letištní ploše se objevil v helmě a neprůstřelné vestě, z níž mu vykukovala část, která by měla být upevněna správně dovnitř postroje.V březnu přišel na jednání krizového štábu kvůli covidové situaci v ČR tehdejší ministr vnitra Jan Hamáček v rudém svetru. Pletený svršek se stal na chvíli symbolem boje s koronavirem a Hamáčka katapultoval do role statečného ochránce českých občanů. Tu definitivně ztratil o pár měsíců později, kdy novináři ze seznam.cz odhalili, že ministr zřejmě plánoval s kamarády z Kremlu mnohem větší akci než byl samotný výbuch v muničním skladu Vrbětice Tehdejší premiér Andrej Babiš vyrazil se svou ministryní financí Alenou Schillerovou na Hodonínsko, které postihlo řádění tornáda. Ikonickými se staly fotografie, na nichž se dvojice sedící na obrubníku, pobaveně směje.Ministr zahraničních věcí Jan Lipavský si vysloužil kritiku za svůj model, v němž 7. února navštívil Ukrajinu, aby vyjádřil podporu Česka proti útlaku ze strany Ruska. Do zahájení války zbývalo 17 dní a ministr si kvůli bezpečnosti oblékl neprůstřelnou vestu a helmu, která mu příliš dobře neseděla.

