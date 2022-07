Muž, kterého napadl žralok, je prý zvířeti vděčný. Zachránil mu totiž život

Eugene Finney si šel v roce 2015 zaplavat na pláži Huntington v americké Kalifornii, poklidně si plaval ve vodě se svou tehdy desetiletou dcerou, když v tom ucítil, že mu něco silně narazilo do zad.

Co se ve skutečnosti přihodilo, ale zjistil až ve chvíli, kdy vystoupil ven z vody. Jeho malá dcera si totiž všimla toho, že krvácí, a upozornila ho na zranění na zádech. Teprve až poté si muž uvědomil, že je něco špatně, na zádech měl totiž otevřenou tržnou ránu o velikosti bezmála 30 cm.

Jak se zachovat při setkání se žralokem, najdete zde.

Muž si se zraněním nejdříve nedělal hlavu a považoval celou věc za uzavřenou, po návratu domů ho ale začalo bolet na hrudi, k nepříjemné bolesti se později přidala i nespavost. Nakonec se vydal do nemocnice, kde ho lékaři prohlédli pomocí rentgenu a náhodou narazili na něco, co mohlo nadšeného plavce stát život.

Na rentgenovém snímku totiž lékaři náhodou objevili zhoubné nádory v ledvině muže. Kdyby ale dvojnásobného otce žralok nenapadl a nezpůsobil mu zdravotní komplikace, tak by si nezašel do nemocnice na rentgen a je tak velmi pravděpodobné, že by na vznik rakoviny ledvin přišel až příliš pozdě.

Žralok mu tedy určitým způsobem zachránil život.

Sám Eugene věří tomu, že se jednalo o zásah shůry. Pokud by ho totiž napadení nebezpečným predátorem do nemocnice nepřivedlo, s největší pravděpodobostí by rakovinu objevil až v jejím pokročilém stadiu, kdy se nemoc projevuje nepříjemnými příznaky a je velmi těžké ji vyléčit. V počátečních stadiích totiž tento typ rakoviny často žádné symptomy nemá, jak na svém webu uvádí Americká společnost pro výzkum rakoviny.

