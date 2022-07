Jak se chovat při setkání se žralokem? Nedělejte zásadní chybu, která vás může stát život, radí mořský biolog

Podle expertů je při setkání s tímto smrtonosným živočichem nejdůležitější nepropadat panice. To se ale bohužel mnohem snadněji řekne, než udělá.

V panice totiž většina z nás začne plavat směrem pryč od tohoto predátora, abychom se zachránili, to je ale podle mořského biologa Ryana Johnsona to nejhorší, co můžeme v takové chvíli udělat. V ten moment se totiž chováme jako kořist a žralok na takové chování s největší pravděpodobností zareaguje lovem.

Plavání směrem pryč se může zdát jako logická reakce na setkání se žralokem, ale mimo to, že se poté v očích predátora staneme kořistí, je také nemožné ve vodě žraloka přeplavat. Pokud na vás tedy bude chtít zaútočit, tak mu nejspíše utéct nestačíte.

Mnohem lepší volbou je tak zůstat klidně na místě a počkat, než žralok odpluje. Podle experta je v případě, že zachováte klid, 99,9%, tedy téměř stoprocentní šance, že na vás žralok nezaútočí.

Podle specialisty na mořské živočichy je velmi důležité, aby všichni věděli, jak přesně se při setkání se žralokem chovat. Spolu se zvyšujícími se teplotami se totiž tito predátoři začínají objevovat i na místech, kde se běžně nevyskytují, poměrně lehce nás tak mohou překvapit i někde, kde je nikdo nečeká.

Celé řadě zranění způsobených žralokem se tak dalo poměrně lehce zabránit. Stačilo jen překonat strach a neplavat směrem pryč, ale zůstat žralokovi tváří v tvář.

Zdroj: Daily Star

KAM DÁL: Velká Británie poslala do vesmíru desetitisíce červů.