Vláda se na Ukrajince nemůže vykašlat, vždyť jsou to naši. Potvrdil to i ministr Rakušan, ale pomáhat chce stále méně lidí

Podle údajů ministerstva vnitra je nyní v České republice zhruba půl milionu Ukrajinců. Číslo se zdá být vysoké, ovšem je třeba ho porovnat s tím, které platilo před ruskou invazí na Ukrajinu. Podle Víta Rakušana zde totiž bylo kolem 200 až 250 tisíc Ukrajinců. „Ukrajinská diaspora zde již byla. Čísla ale teď samozřejmě narostla,“ řekl staronový předseda hnutí STAN a ministr vnitra.

Tři čtvrtiny příchozích Ukrajinců zůstává

Hovoříme tedy o nezanedbatelné části české populace, o kterých lze říct, že jsou "naši". To potvrdil i Rakušan. „Máme 3,5 procenta naší celkové populace, kterou tvoří příchozí z Ukrajiny.“

Dle Twitteru ministerstva vnitra u nás dostalo bezmála 400 tisíc Ukrajinců víza o strpění (poté o dočasné ochraně) poté, co Vladimir Putin rozpoutal vraždění a ničení země. Podle ministra vnitra zhruba tři čtvrtiny z tohoto počtu v České republice zůstaly. Ostatní jsou v dalších zemích nebo už se vrátili na Ukrajinu.

V prvních týdnech ruské invaze na Ukrajinu se i v Česku zvedla obrovská vlna solidarity. Za necelé dva měsíce od začátku agrese vybrali Češi ve sbírkách nejméně 3,4 miliardy korun.

Stále méně Čechů chce Ukrajincům pomáhat

Je tedy naprosto v pořádku, že česká vláda pokračuje v pomoci Ukrajincům. A že reaguje na vývoj událostí. Na začátku konfliktu měl každý uprchlík přicházející do Česka zajištěno zdarma ubytování, stravu a hygienické potřeby. Stát vyplácel 5 tisíc korun na hlavu prakticky bez omezení (člověk mohl žádat poté ještě pětkrát o stejnou sumu).

To se změnilo novelou zákona, pravidla pro vydávání dočasné ochrany se zpřísnila. Pokud stát zajišťoval stravu, ubytování a hygienické potřeby, přestal vyplácet dávky. Zároveň se zkrátil nárok na zdravotní pojištění na 180 dnů. Přesto klesá ochota Čechů Ukrajincům, jak vyplývá z průzkumu společnosti STEM.

„Určitě odmítám, že by sem ti lidé jezdili cokoli zneužívat,“ má jasno Rakušan, podle kterého je třeba na zdokonalování systému dále pracovat i v rámci předsednictví České republiky Evropské unii. Například by podle něj bylo vhodné zajistit, aby byly registrační systémy propojené. Nemohlo by se tak stát, že se uprchlíci zaregistrují v několika zemích najednou.

Od začátku invaze na konci února překročilo ukrajinské hranice podle OSN přes 8 milionů lidí, naopak na Ukrajinu zamířily skoro tři miliony lidí.

