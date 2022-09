Na podzim nás čeká krize, lidé se naštvou. Dezinformátorům zatím chybí vůdce, ale Rusko to může změnit

Podobné demonstrace proti vládě dopadly zatím spíše komicky, účast byla mizerná, nechyběly různé opilecké hádky i drobné strkanice s policií. Přesto se zdá, že se v tomto nesourodém politickém táboře něco děje. „Snaha o sjednocení všech různých národoveckých, komunistických a různých extrémních sil skupin tu byla historicky vždy. Jenže byla vždy neúspěšná, protože prostě tam chce každý být v čele nějaké té své skupiny. Nikdo nechce být druhý nebo třetí, takže celá ta fronta trpí velkou roztříštěností. Pohromadě je drží pouze nenávist k vládě, ale chybí jim schopní a charismatičtí lídři,“ říká pro Čtidoma.cz politolog Charvát.

Na podzim se bude lámat chleba

Přesto se situace může velmi rychle změnit. Ceny energií jsou astronomické, dopady na běžné občany mohou být zdrcující a není úplně jasné, co s celou situací hodlá dělat vláda. „Podzim bude horký. Může se vrátit covid, může se různě vyvinout válka na Ukrajině, ale především lidé naplno pocítí problémy s cenami energií. Pokud to vláda nějak nezvládne vyřešit, tak těch naštvaných lidí, bude přibývat a pak už i ty demonstrace mohou být početnější,“ dodává Charvát.

Tématu by se podle něj mohli dobře chytnout například komunisté. „Současná krize je třeba z hlediska komunistů ideální. Oni mohou říkat: Podívejte se, jak je ten kapitalismus hrozný, jaké obří zisky má ČEZ a další energetické firmy! A hodně lidí by na to skutečně slyšelo. Je až s podivem, že komunisté zatím nechávají tahle témata, která se jim nabízejí, ležet,“ myslí si Charvát.

Rusko chce chaos, za nitky tahá Kreml

Do celé situace navíc zřejmě promlouvá Rusko, kterému vyhovuje především nestabilita v celé Evropské unii. Ze strategického hlediska je pro něj lepší, když jsou vlády slabé, případně jsou nahrazeny proruskými vládami.

„Samozřejmě je to spekulace, ale myslím si, že nějaké vazby na Rusko v těchto skupinách jsou. Těžko můžeme říkat, jak velké a jakou mají přesně podobu, ale zpětně třeba s odstupem několika let nám to bude jasnější. Pro Rusko je každopádně žádoucí jakýkoliv neklid, chaos a demonstrace. Oni to umí dokonale rozdmýchávat a využívat, to jim historicky šlo velmi dobře a nepochybně to dělají i teď,“ dodává Charvát. Na podzim se tak mohou sejít negativní trendy se zvýšenou aktivitou Ruska a výsledkem mohou být pravidelné velké demonstrace zaměřené na svržení vlády. „Vše záleží hlavně na tom, jak se vládě podaří vyřešit energetickou krizi. Pokud to nezvládnou, podzim může být velmi dramatický,“ uzavírá Charvát.

