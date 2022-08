Když Babiš shodí vládu a bude vládnout s Okamurou, stane se těchto pět věcí

Pravděpodobnost, že Andrej Babiš shodí vládu premiéra Petra Fialy, je velmi malá, nicméně Babiš bojuje na mnoha frontách a jeho útoky na vládu na sociálních sítích i mítinzích nabírají na intenzitě. Pokud by se nakonec nějakým způsobem dostal k moci, bylo by to pro Českou republiku katastrofální. „Babiš má jediného koaličního partnera Tomia Okamuru. Ostatní strany, ochotné s ním jít do koalice, jsou mimo parlament a vůbec není jisté, jestli se do něj ještě někdy vrátí. Babiš je tak trochu v pasti, protože mu nikdo jiný než Okamura nezbývá,“ řekl pro Čtidoma.cz politolog Jan Charvát. V případě vlády s Okamurou by se stalo hned několik věcí.

Konec podpory Ukrajiny, návrat na východní kurz

Na to Babiš nepotřebuje Okamuru, jeho protiukrajinské postoje přebral dobrovolně sám. S Babišem ve vládě by jakákoliv pomoc Ukrajině okamžitě skončila, týkalo by se to vojenské i nevojenské pomoci. Babiš ani Okamura by rozhodně necestovali do Kyjeva. Místo toho by začalo volání po okamžitém příměří, míru, konci dodávek zbraní, zkrátka to, co vytrubuje do světa vytrvale Viktor Orbán.

Ostatně jestli by Babiš vůbec někam jezdil, pak by to bylo jistě právě za kamarádem Orbánem, který je také naladěn proti Ukrajině. Kormidlo zahraniční politiky by se otočilo směrem ke Kremlu. Pro další sankce proti Rusku by Babiš nejspíš nehlasoval. Jednota Evropy by dostala další ránu, Česko by se stalo společně s Maďarskem vyhnancem Evropské unie.

Armáda nedostane zbraně, zůstane jí ruský šrot

Nejen ukrajinská armáda, ale také ta česká by zřejmě mohla přestat doufat v nějaký smysluplný rozvoj. Okamura jede dlouhodobě argumentaci, že místo do nákupu moderní výzbroje se má pomáhat našim lidem, ať si pod tím každý představí ideálně sám sebe. Za Babišovy vlády bylo armádě odebráno 10 miliard nutných na nákupy francouzských houfnic Caesar.

Za ministra Metnara se nedotáhl do konce žádný velký armádní tendr, kromě nákupu vrtulníků, za který ale ministerstvo dostalo pokutu půl miliardy korun. Transportéry se Metnarovi vysoutěžit nepodařilo, celý tendr musel začít od začátku. Okamura by jistě ve vládě jakékoliv snahy o modernizaci armády blokoval, na hypermoderní stíhačky F-35 by naši piloti také mohli zapomenout.

Peníze důchodcům i dětem, zkrátka všem na všechno

Politika Andreje Babiše v podstatě spočívá v tom, že neustále rozdává peníze různým skupinám obyvatelstva. Dělá to v takové míře, že nás to dostalo na první místo v žebříčku nejrychleji se zadlužujících zemí v Evropské unii. Extrémně utrácivou politikou si samozřejmě Babiš kupuje hlasy a popularitu, ale ve skutečnosti brutálně rozjíždí kola inflace a především zadlužuje stát. Není to nic, co by ho muselo trápit, protože ví, že opravdové problémy přijdou později, účet zaplatí někdo jiný.

Dávat peníze lidem postiženým vysokými cenami energií je v pořádku, ale u Babiše si lze představit opravdu cokoliv. Zdražilo mléko? 1 500 korun do každé rodiny na nákup mléka! Kočárkovné! Příspěvek na návštěvu hradů a zámků… Jisté je jedno, takový zářez, jakého je schopný Babiš, už státní pokladna nemusí vydržet. Jak se říká, každá legrace něco stojí a Babiš nás stojí opravdu hodně.

Snahu o czexit by tlačil Okamura, Babišovi se ale může hodit také

Tady jsme trochu na tenkém ledě, ale pokud by ve vládě byl Okamura, pak by mohlo dojít na referendum o vystoupení z EU, což je hlavní pilíř politického programu SPD. Babiš sice má z

Pokusy o svržení vlády

- od roku 1993 celkem 16 pokusů o vyslovení nedůvěry vládě

- jediný úspěšný byl v roce 2009, kdy Jiří Paroubek uprostřed českého předsednictví EU shodil vládu Mirka Topolánka

Evropské unie dotace, ale s těmi má čím dál větší problémy a zdá se, že z unijní pokladny už mu toho moc nepřiteče. Naopak z Ruska nebo Číny by mohly přijít zajímavé ekonomické pobídky, takže není vyloučeno, že než se neustále soudit s unií a psát si dopisy s eurokomisaři, bude pro Babiše lepší prásknout dveřmi a vyhlásit czexit. To by byla pro zemi naprostá katastrofa.

Agrofertizace státu bude dokončena

Lidé napojení na Andreje Babiše a jeho byznysové zájmy jsou pevně uhnízdění na úřadech, ve státní správě, v policii i silových složkách. Vymetání těchto služebníčků současné vládě příliš nejde, kvůli služebnímu zákonu. Na klíčových postech stále sedí lidé dosazení Babišem.

Veřejnost se pak právem diví, jak to, že nejsou vyšetřeny kauzy jako Bečva nebo Čapí hnízdo. V takových případech nejde o selhání jednoho úředníka či policisty, ale funguje celý řetězec navzájem se kryjících a podporujících lidí. Úředníci, žalobci, policisté, ti všichni svorně pracují na tom, aby kauzy a problémy zmizely a aby prostředky proudily tam, kam mají, tedy do fondu, potažmo holdingu. Kam to vede, vidíme třeba v Maďarsku. Prohrané volby Babišovy lidi na nějakou dobu zbavily krytí, ale pokud by se šéf vrátil, dohlédl by na to, aby celý zabetonoval a své lidi v klíčových pozicích udržel. Opět by to byl problém pro celou zemi a zásadní ohrožení jejího dalšího rozvoje.

Současná situace je nelehká, čeká nás zřejmě těžké období, vláda také rozhodně nepostupuje ideálně a dělá spoustu chyb, nicméně jen těchto pět bodů ukazuje, jak strašné dopady by mělo na Českou republiku další vládnutí Andreje Babiše navíc s Tomiem Okamurou v zádech. Nelze vyloučit, že Andrej Babiš ve skutečnosti vládu svrhnout nechce a jen taktizuje, případně hraje divadlo pro své voliče, ale i tak je dobré si uvědomit, co všechno by s jeho návratem do Strakovy akademie nastalo.

