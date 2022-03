Česká armáda je podfinancována. Je to hanba Babišovy vlády, říká poslanec Hofmann

Obrana je prioritou vlády Petra Fialy. Závazek NATO, že od roku 2024 budeme dávat 2 procenta HDP, se zřejmě přesto splnit nepodaří. I proto, že minulá vláda na popud KSČM z rozpočtu resortu obrany 10 miliard ubrala. „Je to obrovská ostuda Babišovy vlády,“ kroutí hlavou Jan Hofmann. Promluvil i o možnosti dodatečného navýšení schodku státního rozpočtu.

Měla by Česká republika ještě zvýšit výdaje na obranu i vzhledem k tomu, co se nyní děje na Ukrajině?

Výdaje na obranu se už v tuto chvíli zvyšují. Obrana je priorita naší vlády, a proto paní ministryně podala pozměňovací návrh, který navýšil rozpočet ministerstva obrany o miliardu korun. Toto navýšení směřuje do investičních výdajů ministerstva, konkrétně na pořízení ručních palných zbraní k zajištění požadovaných schopností a modernizace naší armády.

Je to "jednorázovka"? Jakmile konflikt na Ukrajině skončí, půjde na armádu znovu méně peněz?

Vláda přijala usnesení, že resort obrany o peníze na modernizační projekty ani v budoucnu nepřijde, naopak bude rozpočet růst v závislosti na připravovaných projektech. Narážíte na to, že obrana byla dlouhá léta podfinancována, to je pravda. Všichni si pamatujeme, jak KSČM podmiňovala schválení rozpočtu na rok 2021 odebráním deseti miliard z rozpočtu ministerstva obrany. Je obrovská hanba a ostuda tehdejší Babišovy vlády, že se tak nakonec stalo.

Jaké konkrétní složky armády by měly být posíleny? Ať už se bavíme o technice, ale například i o lidských zdrojích...

Tak o tom hezky pojednává Koncepce výstavby Armády ČR. Pokud jde o modernizaci, bavíme se zejména o 7. mechanizované brigádě. Což je i závazek daný spojencům a NATO, že do roku 2026 budeme mít modernizovanou těžkou brigádu. Priorit je ale celá řada a vychází ze schválených strategických dokumentů, kde Armáda ČR definuje své potřeby pro plnění obranyschopnosti ČR.

Jan Hofmann

- vystudoval střední průmyslovou školu v Mladé Boleslavi

- pracoval jako technolog výroby elektrorozvaděčů v rodinné firmě

- do ODS vstoupil v roce 2009

- ve sněmovních volbách kandidoval na 9. místě kandidátky koalice SPOLU ve Středočeském kraji

- získal 3 354 preferenčních hlasů a stal se poslancem

Není to ale jen o armádě jako takové, ale například tu máme i boj v kyberprostoru apod., souhlasíte?

Souhlasím. Bezpečnostní experti z NÚKIB varovali před vzrůstající hrozbou kybernetických útoků a kyberšpionáže, které jsou spojeny s probíhajícím ozbrojeným konfliktem mezi Ruskou federací a Ukrajinou. Netvařme se ale, že to je něco nového. Tento boj probíhá několik let a my v něm taháme bohužel za kratší konec provazu.

Proč to tak je?

Jedním z důvodů je, že dokonce i vrcholní politici celý problém bagatelizovali. Všichni ví, o kom mluvím. Byla to obrovská chyba a můžeme se dohadovat nad jejich motivací. Nyní se z toho ale musíme poučit a tato vláda je zárukou, že se podobné věci nebudou opakovat.

Bude stačit stávající schodek státního rozpočtu, nebo dojde k jeho navýšení?

Je válka, minimálně ta ekonomická. Řešíme několik krizí najednou, což není záviděníhodná situace. Ministr financí Stanjura řekl, že nebude připravovat novelu státního rozpočtu v příštích dnech a týdnech. Je ale připraven debatovat i s opozicí o tom, jak případně změnit rozpočet, co společně vnímáme jako nejdůležitější priority. Zároveň vyzval ke klidu, rozvaze a snaze kvalifikovaně rozhodovat na základě dostatku dat. To je podle mě ten správný přístup.

Jak se díváte na odchod některých Čechů bojovat na Ukrajinu?

Měli by si řádně promyslet, do čeho jdou. Je to skutečná válka, kde je jistá pravděpodobnost, že se domů už nevrátí. Jsem rád, že se premiér Petr Fiala s prezidentem Milošem Zemanem dohodli na tom, že lidem, kteří odjedou bojovat za Ukrajinu, mohou garantovat beztrestnost abolicí.

