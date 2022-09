SATIRA: Potvrzeno! Miloš Zeman si zahraje v reklamě na pizzu Hut jako Trump a Gorbačov. Suroviny dodá Babiš

V zákulisí se o tom špitalo velmi dlouho. Pizza Hut hledá novou tvář a chce opravdu gigantické jméno. Není se čemu divit, když dříve si v reklamách zahráli i Trump a Gorbačov. Laťka je vysoko.

Hledá se Zeman, zn. Balák nutný

Jelikož velkých státníků už je po světě velmi málo, není se čemu divit, že manažeři slavné značky zabrousili do malé zemičky v srdci Evropy, aby požádali jednoho z posledních Mohykánů. Najít Miloše Zemana ale nebylo jen tak.

Toulajícího se prezidenta musel v lánské oboře najít až Miloš Balák, odsouzený šéf lánské lesní správy. Nikdo jiný se tam prý tak dobře nevyzná. „Nu, podívejte se. Jaká ta pizza bude, co? Můj vztah k zelenině je veskrze pozitivní. Žádám ovšem, aby mezi mne a ji byl vsunut transformační mezičlánek, který se jmenuje prase,“ sdělil jim dobrácký muž a jal se objímat stoletý dub.

Babiš a jeho další dotace

Když ho "kravaťáci" ujistili, že čuník sice nebude, ale kromě zeleniny se chystá kuřátko, kývl. Dokonce přispěchal s nabídkou. „Počkejte, někoho vám vytočím. Má všechno v nejlepší kvalitě. Andreji, seš tam? Vezmi obytňák a přijeď do Lán. Někoho ti představím. Američan...cože? Ne Američan z Vysočan, fakt opravdovej. A prej mají nějaké dotace na...haló, haló, Andreji?“

Slovo dotace je na Andreje Babiše jako magnet, bývalý premiér je nekompromisně přitahován. Nevěděl jaké a na co, ale bylo to zkrátka silnější. Do Lán přifrčel jako žíznivá čára, zůstala za ním jen spálená země. „Tak som tu. Kte sou? Chlapi, mám fšechno, fakt. A jsem silnej, když se do ničeho ďam, tak nikdy neodstúpím, nikty, včeci si to už pamatujú.“

Vodňanské kuře, které se do kapsy vešlo

Bingo! Tenhle podivný chlapík s velkýma ušima byl pro manažery pizza Hut darem z nebes. Nemusí nic shánět, on jim všechno dodá. Zeleninka pohnojená kvalitním trusem z Agrofertu, kuřátko z Vodňan, které je nejmenší a nejhubenější široko daleko, takže s přepravou nebudou žádné velké trable. A chcípne raději samo, jen co Andreje uvidí.

Spokojeni tedy nakonec budou všichni. Zeman se konečně dostane po bok Trumpa, když už ho do Bílého domu nepozval. Manažeři pizza Hut budou znovu světoví a Babiš si zajistil perfektní kšeft - slíbili mu totiž, že síť prodejen pizza Hut od něj začne odebírat suroviny. Jen zatím netušili, že na krabici bude muset být nápis "konzumace se nedoporučuje“.

