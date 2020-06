Evropská unie se omlouvá Babišovi. Neexistující střet zájmů vysvětlila záhadná osoba

Premiér Andrej Babiš si může konečně pořádně oddechnout. Původní stanovisko EU vůči střetu zájmů je hozeno do koše a po zjištění několika zásadních okolností přišel Brusel s omluvou. Co způsobilo tak zásadní obrat v mezinárodně ožehavé kauze?

/POLITICKÁ SATIRA/ Měla to být ostuda pro Českou republiku a místo toho je to ostuda pro Evropskou unii. Alespoň to lze vyčíst z dopisu, který přišel z Bruselu na úřad vlády podepsán pod hlavičkou Evropské komise. “Moc se omlouvám panu premiérovi. Zcela nespravedlivě jsme poškodili jeho dobré podnikatelské a politické jméno. Vše, co dělá, dělá pro dobro národa. Nakonec také pro dobro celé unie. Stydíme se. Mysleli jsme si, že společnost Agrofert pan premiér stále řídí, ale po setkání s opravdovým vlastníkem nám došlo, jak jsme se zásadně mýlili.”

Tak zhodnotila svoje počínání Evropská komise, která tak dementovala všechny tlaky na Českou republiku spojené se střetem zájmu firmy Agrofert. Jaká záhadná osoba se v Bruselu objevila, aby se vše otočilo jiným směrem?

Záhadná paní B

Novinářům se doposud nepodařilo odhalit, kdo stojí za tímto nečekaným obratem a kdo je záhadná postava, kterou samotná Evropská komise označuje za skutečného majitele. Jedinou indicií je popis osoby, u které zatím neznáme jméno.

Podle nejmenovaného zdroje z Bruselu jde o paní s blonďatými kudrnatými vlasy. Zatím jenom domněnkou je začáteční písmeno jejího příjmení. Osoba tak nese poněkud záhadné jméno paní B. Viděna byla na chodbě sídla Evropské unie, když vcházela s noblesní kabelkou do kanceláře vyšetřovací komise.

Zdroj, který podal popis skutečného majitele Agrofertu, však neviděl dotyčné do tváře, protože byla důkladně zakrytá rouškou významné módní značky a na očích měla velké černé sluneční brýle. Údajně byla velmi veselá a se členy komise si ještě na chodbě dělala selfie.

Tyto nekompletní stopy vedly novináře k myšlence, že se musí jednat zákonitě jednat o manželku Andreje Babiše – Moniku Babišovou. Popis osoby sedí, stejně jako počáteční písmeno jejího příjmení. Ona to však být zcela jistě nemůže. Víte proč?

Instagramový účet

O Monice Babišové je známo, že je velmi aktivní na sociálních sítích. Její instagramový účet již v minulosti ukázal mnoho zajímavých aktivit. Velmi otevřeně propaguje komunitu kvalitních zahradníků, kadeřníků, majitelů hotelů v luxusních destinacích a také církev, jak ukázala na fotografii z vánočního večírku. Její osobní florista Ivan Šablatúra tehdy nezapomněl ani na chudé.

Právě Instagram však vyvrátil podezření, že právě Monika je oním majitelem, který přesvědčil evropské úředníky o nesmyslné pomluvě ohledně střetu zájmů Agrofertu a premiéra Andreje Babiše.

V ten den, kdy byla viděna paní B v Bruselu, totiž Monika Babišová sdílela živé vysílání pro své fanoušky ze zahrady v Průhonicích, kde se chlubila novou sbírkou renesančních soch dovezených z Itálie. Její výklad historie výtvarného umění měl sice evidentní mezírky, ale nešlo jí upřít upřímnou snahu. Italského umělce Michelangela totiž zaměnila z postavou z dětské pohádky Želvy Ninja, za což se v komentářích pod videem omluvila a slíbila, že se vrhne na zdokonalení svých vědomostí.

Je tak stále záhadou, kdo byla ona osudová postava v příběhu, která zcela změnila předpokládaný vývoj událostí ve vztahu EU a Andrej Babiš.

