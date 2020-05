Ministryně Schillerová neovládá angličtinu, ale plynně hovoří latinsky. Její schopnosti oceňují ve Vatikánu

Média celý týden pilně rozebírají jazykové nedostatky ministryně financí Aleny Schillerové, ale přitom nespravedlivě přehlížejí, že dokonale ovládá latinu. Patří tak do velmi malé skupiny lidí, kteří plynule hovoří tímto mrtvým jazykem. K čemu je to dobré?

/POLITICKÁ SATIRA/ Kritických a posměšných příspěvků na adresu ministryně financí Aleny Schillerové bylo tento týden jako hub po dešti.

Média zcela opomíjejí, že Schillerová patří mezi uznávané znalce řeč, kterou ovládá jen málokdo. Kdysi po celé Evropě rozšířený jazyk vzdělanců je jejím velkým koníčkem. Latina je také možná důvod, proč ministryně nevěnuje tolik pozornosti angličtině.

Skvělé vztahy s Vatikánem

„Její schopnosti ovládat latinu jí závidí i Dominik Duka. Když se kardinálové svolávali v době koronaviru přes skype, požádal ji právě Dominik Duka o tlumočení,” vysvětluje anonymní zdroj z arcibiskupského paláce.

Proč se však ministryně Alena Schillerová skromně k této nezvyklé schopnosti nepřiznala na veřejnosti? „Ví, že to v dnešní době není něco, čím by někoho okouzlila,” dodává muž, který její latinu slyšel na vlastní uši.

V České republice tak máme nejen odborníka na pomoc mrtvým, ale i nečekaného odborníka na mrtvý jazyk. Mezi lidmi, kteří hovoří latinsky, je uznávanou kapacitou a ve vší skromnosti překládá i některé historické materiály pro Akademii věd. Kromě výzkumné práce je to právě Alena Schillerová, které díky svému nečekanému vzdělání zajišťuje velmi vřelé vztahy s Vatikánem. Pokud jednoho dne do Prahy zamíří sám papež František, bude to díky ministryni financí.

Nespravedlivý posměch

I díky tomuto zjištění se na drobnou nedokonalost angličtiny Aleny Schillerové padá zcela jiné světlo. Je jen chybou národa a důsledkem naší nevzdělanosti, že Latinský slovník, který ministryně vydala, měl nulovou prodejnost.

Stále obecně platí, že Evropa jedná anglicky a ovládat angličtinu je pro tak vysokou politickou funkci zcela zásadní. Není ale pochyb, že PR tým ANO správně vyhodnotí, zda mají anglicky hovořit i čeští ministři financí. Pak by se ukázalo, že paní ministryně anglicky uměla již od mládá a šlo jen o politickou kampaň proti ní.

