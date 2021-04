Trendem v bydlení je stěhování poblíž velkých měst. Na čem si zakládají Češi oproti mnohým Evropanům?

Ve stylu bydlení se začínáme přibližovat velkým evropským metropolím, je zde ale významný rozdíl ve vlastnictví a využití hypoték. Například Němci či Rakušané bydlí raději v nájmu, Španělé naopak ve vlastním. Podle dat Eurostatu žije ve vlastním domě či bytě téměř 80 % Čechů.

Dlouhodobě se formujícímu trendu pomáhá hypoteční boom minulých let, stále výhodné hypoteční sazby a stabilita realitního trhu. „Rok 2020 byl rekordní, a to jak v oficiálních statistikách, tak v našich prodejích. Lidé nemovitosti na hypotéku kupovali, protože trvaly dlouhodobě výhodné sazby a již pořízení neodkládali. Je vidět, že většina Čechů chce bydlet ve vlastním,“ říká k tématu Kamil Dunaj z realitní a developerské společnosti Getberg.

Češi považují investici do bydlení za jistotu

Trend touhy po vlastním bydlení je v České republice podobný jako v například ve Španělsku, Itálii či některých zemích východní Evropy. V sousedních zemích, jako jsou Rakousko, Německo nebo třeba Švýcarsko, žije naopak téměř polovina lidí v nájmu. Nemusí nemovitost, ve které bydlí, nutně vlastnit a měsíční nájem je pro ně svobodnější variantou. Češi totiž berou pořízení vlastního bydlení jako investici, kterou si zajišťují životní jistoty, a to nejen pro sebe, ale i pro své potomky. Nezřídka se stává, že si páry pořizují k jedné hypotéce na byt nebo dům, v němž bydlí, ještě další nemovitost. Tu splácí hypotékou, na kterou jim příspívá příjem z jejího pronájmu. Zajišťují tak do budoucna jistotu vlastního bydlení pro své potomky.

Bydlení za městem

Mnoho lidí pracuje a chodí do školy ve velkých městech, ale bydlí na jejich okraji nebo za hranicemi. V poslední době počet Čechů, kteří si vyberou tento styl bydlení, výrazně roste. Důvodem je nejen sen o vlastním domě, ale i růst cen nemovitostí ve velkých městech. Za stejnou cenu jako menší byt ve městě lze totiž pořídit dům se zahradou mimo metropoli, a to v realatině příjemné dojezdové vzdálenosti. V době opatření spojených s korovanirem a růstem manažerské práce formou home office přináší bydlení v domě nesporné výhody. Například možnost zřízení vlastní pracovny nebo práce z terasy či zahrady za pěkného počasí. Využití home office se předpokládá u firem do budoucna i dlouhodobě a i toto nahrává přesunu mladých rodin z městského bytu do domu s pozemkem. S malým dítětem, které si může hrát na pískovišti, zatímco jeho rodič pracuje na počítači, bude situace určitě jednodušší.

Trend útěku z měst urychlila pandemie

„Loňský rok spolu s pandemií urychlil trendy a také trend stěhování do příměstských oblastí. Vidíme, že u lidí, kteří kupují nemovitosti na bydlení, vlivem karanténních opatření, lockdownu a posilování způsobu práce z home office výrazně vzrostl zájem o bydlení v okolí měst, zejména pak v okolí Prahy,“ hodnotí situaci Kamil Dunaj ze společnosti Getberg, která aktuálně staví projekt v atraktivní lokalitě ve Strančicích u Říčan. „Já mám zkušenost ze zahraničí, zejména Velké Británie, že okolo metropolí žije velké množství lidí, a byl jsem si jist, že tento trend v České republice bude postupně posilovat. Události minulého roku však tuto věc výrazně urychlily,“ dodává.

Bydlení kousek za městem s sebou nese i mnoho dalších benefitů. Nižší kriminalitu, o poznání čistší ovzduší nebo bezpečnější prostor pro děti. Život v zeleném a klidném prostředí nezahlcuje neustálými vizuálními ani akustickými podněty jako ve městě, a je tím nezanedbatelně zdravější.

Češi se hypoték nebojí

Podle průzkumu České bankovní asociace má v současnosti hypotéku více než pětina Čechů, tedy asi 700 tisíc domácností. Pro Čechy je hypotéka první volbou na cestě k vlastnímu bytu či domu, a to ať už jde o ty, kteří hypotéku mají (85 %), či ty, kteří ji teprve plánují (67 %).

Téměř desetina respondentů výzkumu hypotéku plánuje i navzdory probíhající koronavirové pandemii. Plánovali ji ještě před vypuknutím pandemie nebo jejich zájem právě probíhající pandemie a současné podmínky na trhu podnítily.

