Leoš Mareš zradil Moniku aférou s prostitutkami. Odpuštění stvrdili početím dítěte

Byl to šok, když se v květnu 2008 objevila na titulní stránce bulvárního deníku Blesk fotografie Leoše Mareše, jak viditelně společensky unaven leží v posteli a je orálně uspokojován blonďatou ženou. Tou dobou byl moderátorem slavné televizní soutěže X Factor, kterou vysílala Nova TV. Jeho ranní show na rádiu Evropa 2 měla obrovskou poslechovost a Leoš začínal být žádaným zbožím i na poli marketingu.

Party s divným koncem

O tom, že velmi rád tráví večery s kamarády Patrikem Hezuckým či Liborem Boučkem po pražských barech, se v kuloárech už ani nešuškalo. Byl mladý, úspěšný a bohatý, užíval si naplno život celebrity a nikdo mu to neměl za zlé. A to ani přesto, že na něj doma čekala partnerka Monika Poslušná s jejich společným, tehdy dvouletým synem Jakubem.

Bylo evidentní, že spolu mají dohodu, která oběma stranám ve vztahu vyhovovala. Jenomže v inkriminovaný sobotní večer vyrazil Mareš do klubu na Vinohradech, a v neděli ráno se vzbudil zcela nahý v cizím bytě, aniž by tušil, co se v uplynulých hodinách událo. To se měl dozvědět on sám i jeho partnerka, rodina, přátelé a fanoušci o den později, kdy na titulce bulváru vyšly fotografie se zpovědí prostitutek, které se údajných orgií s moderátorem zúčastnily. Malér, který mu mohl zničit kariéru, byl na světě.

Už tehdy se ovšem moderátor ukázal jako zdatný diplomat, který dokáže velmi rychle zanalyzovat situaci a zvládnout i ten největší průšvih s grácií. Místo toho, aby se po probuzení v cizím bytě snažil zmateně dostat z kocoviny, pustil se do pragmatického hašení průšvihu. Obvolal své největší klienty - televizi a rádio, aby jim předložil svou verzi inkriminovaného večera. Tedy, že byl skupinou lidí v baru omámen, unesen a zneužit. To vše proto, aby byl společensky zdiskreditován a dokonce nevyloučil ani případné vydírání. Než se tedy fotky objevily v pondělním vydání Blesku, ti nejdůležitější v Marešově životě již byli se situací obeznámeni a na mediální smršť připraveni.

Šéf Evropy 2 Michael Fleischmann, který je dnes velvyslancem ve Francii, k Leošově kauze tehdy řekl jasné stanovisko: „Chlapi to pochopí a je logické očekávat, že se to nějaké celebritě může stát.“ Ani televize Nova se nerozhodla moderátora trestat stažením z obrazovky, mluvčí televize pouze vydala prohlášení: „Na základě informací, které se objevily v Blesku, nemáme v tuto chvíli důvod se ke kauze vyjadřovat. Leoš nám sdělil, že zvažuje podání trestního oznámení kvůli vydírání.“

Monika odpustila, ale zůstala opuštěna

Marešova partnerka Monika Poslušná ustála nepříjemnou situaci s grácií. „Stojíme za ním, já i celá rodina. Miluji ho a věřím mu. Řekl mi o všem a řešili jsme to ještě ten večer. Jsem ráda, že náš dvouletý Kuba z toho ještě nemá rozum a nebude si to pamatovat. Bude to jistě velký mediální humbuk...“ uvedl tehdy deník AHA! Vždyť také měla pouhé dva měsíce do velkolepé svatby na zámku Jemniště, kterou pro ni moderátor chystal. A jako bonus ji čekalo o pár týdnů později těhotenství, z něhož se v červnu 2009 narodil jejich druhý společný syn Matěj. Již o rok později ovšem Leoš rodinu opustil, aby zakotvil v náruči modelky Hany Svobodové.

Leoš Mareš aféru ustál. Na veřejnost se ovšem nikdy nedostal výsledek policejního vyšetřování, které zřejmě proběhlo, neboť bylo ve věci podáno 11 trestních oznámení. Nebyla také nikdy potvrzena ani verze, kterou moderátor světu hbitě předložil. Po prvotních informacích o inkriminované noci ovšem bulvární novináři z různých zdrojů zjistili, že s dívkami z fotografií se měl slavný moderátor scházet pravidelně.

Měli také důkazy, že byl Mareš klientem pražského nevěstince Lotus, což sám pod tíhou informací přiznal. A důvodem honu na jeho pověst a zdiskreditování jeho jména měla být pomsta, neboť prý odmítal sexuálním pracovnicím za jejich služby platit. Všechny tyto kauzy vyšly mediálně do prázdna a od té doby se také významně změnil styl fungování a komunikace mezi Leošem Marešem a bulvárem.

Zdroje: blesk.cz, ahaonline.cz

