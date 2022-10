Monika (29): Manžel věří horoskopům natolik, že podle toho plánuje, kdy můžu otěhotnět. Asi se zbláznil

„Když jsme se seznámili, Karlova první otázka byla, co jsem za znamení,“ říká pobaveně čtenářka Monika pro ČtiDoma.cz. Její manžel si od začátku kupoval mnoho knih, studoval různá znamení nebo jen četl horoskopy v populárních časopisech a na webech. Tak či tak, Moniku to bavilo a našla si v něm mimo milence i nejlepšího kamaráda.

Myslela jsem, že vtipkuje

„Jenže ve chvíli, kdy jsme se rozhodli, že se budeme pokoušet o rodinu, se úplně zbláznil. Najednou říkal, že teď ne, to by . Pak Vodnář, to je moc komplikovaný, podle něj. A Ryba, to je zas příliš emotivní. Ukázalo se, že má problém s každým znamením zvěrokruhu,“ pokračuje Monika.

Chvíli to vlastně vypadalo jako docela vtipná hra, než ženě po roce došlo, že to myslí vážně, Ačkoliv se tak dohodli, reálně ještě nedošlo k tomu, že by to jen zkusili. A mladá žena začíná být zoufalá. Rodinu by si opravdu přála.

Možná je to jen zástěrka, přemýšlela jsem

„Kdybys otěhotněla, měli bychom koupit větší dům,“ řekl jí jednou. Dvojice žila v pronajatém bytě v centru Prahy a pro dítě příliš zázemí neměli. Monika byla ale přesvědčená, že dítě v prvních letech potřebuje daleko méně, než si Karel myslí. Jak by ale mohla otěhotnět, když tomu vždy překáží nějaké to znamení?

„Já Káju miluju, jinak bych si ho nevzala. Ale z tohohle se zblázním. Někdy si říkám, jestli početí našeho dítě neoddaluje, protože semnou žádnou rodinu nechce,“ posteskla si. Navíc už to mladou ženu začíná pořádně štvát, rodinu by si založit přála. Karel je ale neoblomný. „Teď studuje čínský horoskop a čeká na nějaký speciální rok, už ani nevím na který. Prý chce přichystat dítěti ty nejlepší podmínky pro život. Mě by ale stačilo, kdyby býval třeba jen smontoval postýlku,“ končí své vyprávění Monika.

V příběhu je na žádost čtenářky změněno jméno, fotka u článku je pouze ilustrační.

KAM DÁL: Milada (59): Žárlím na vlastní dceru. Splnila si sen, na který já jsem neměla odvahu.