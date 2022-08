Ivana (27): Přítel smrdí, moji kamarádi mu dělají ze života peklo. Jeho reakce mě štve, jinak je moc hodný

Vztah, který prakticky nemá mouchy. Bohužel pro Ivanu "jen" jednu velkou masařku, která požírá vše dobré. Kdyby Mirka nepotkala, bylo by jí lépe. To si dle svých slov říká velmi často. Ovšem pak se zamyslí nad tím, jaký je to báječný člověk a že by pro ni udělal první i poslední. Přesto velmi vážně uvažuje o rozchodu.

Smrad, který nebyl od zvířat

Poznali se v zoologické zahradě. „Koukal na slony s takovým zalíbením, že jsem se ho prostě musela zeptat, co na nich vidí. A on mi o nich snad hodinu tak úžasně vyprávěl, že jsem si je oblíbila i já,“ začíná své vyprávění pro Čtidoma.cz vyučená kadeřnice. Velmi brzy ale začaly problémy.

Ivana se v zoo odpojila od kamarádek a zůstala s Mirkem. „Hned jsem cítila podivný zápach. Ale připisovala jsem to tomu, že jsme mezi zvířaty. Jenže ono to nepřestalo ani v autobuse a na dalších místech. Říkala jsem si, že to možná bude tím, že jsme od zvířat načichlí. Takže jsem to nechala být.“

Vonět nechtěl za žádnou cenu

S Mirkem si pak několik týdnů jen psali, protože jako řidič z povolání musel pracovně do zahraničí. „Rande jsme si domluvili zhruba po měsíci. To psaní bylo hrozně fajn, takže jsem se moc těšila. Ale jakmile jsme se sešli, hned jsem zase ucítila zápach. Okamžitě jsem si vzpomněla na zoologickou zahradu.“

Jelikož je Ivana ženou činu, Mirka se na to zeptala. „Jeho reakce mě docela šokovala. Naprosto suše mi odpověděl, že deodoranty a parfémy jsou chemie, navíc se testují na zvířatech. Takže i v úctě k nim chce zůstat přírodní a nehodlá na sebe nic stříkat.“ Ivana přiznává, že na to napřed neměla co říct, naprosto ji to odzbrojilo.

Mezi známé nechodíme

Ivana si přesto řekla, že to s ním zkusí. „Myslela jsem, že ho přesvědčím později. Ale zatím se mi to nepodařilo. A přestala jsem s ním chodit mezi své známé. Smáli se mu, dělali si z něj legraci. A on jim vždy jen s úsměvem odpovídal, že chrání přírodu. Člověk je z toho po chvíli dost na nervy.“

S Mirkem stále tvoří pár. Neustále však uvažuje, jak ho donutit k tomu, aby ze sebe udělal člověka. „Já jsme si tak nějak zvykla. Ale jít s ním do společnosti je zkrátka ostuda. Když se to brzy nezmění, bohužel od něj budu muset odejít.“

(v článku je na žádost čtenářky změněno jméno, fotka je pouze ilustrační)

