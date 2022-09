Beáta Kaňoková z Pana profesora: Proslavil ji módní blog, v klipu Ektora hrála hlavní roli. Dceru má se známým hercem

Je přirozená, krásná a má styl i talent. Narodila se v Krnově na severní Moravě, vystudovala gymnázium a následně na vysoké škole dramaturgii. Je jí 33 let a role v seriálu Pan profesor je její jedna z prvních velkých. Málo kdo už ale ví, že za dob studií na vysoké škole řádila na Opavsku coby uznává módní blogerka. Spolupracovala s celosvětovými módními a kosmetickými značkami.

Nudná a upjatá? V žádném případě!

Už tehdy slavila velký úspěch, lidé její blog začali navštěvovat denně, a dokonce jí poznávali na ulici. Dostala se k mnoha zajímavým projektům a potkala důležité lidi. Když přešla na DAMU, čas na blog upadal, dodnes se však mohou fanoušky pokochat úchvatnými modely, které oblékla. Mladší ročníky jí možná budou znát z videoklipu rapera Ektora a DJ Wiche k písni "Number One", kde si střihla hlavní roli.

Už jako mladá chtěla být učitelkou, stejně jako její postava v seriálu Pan profesor. Karolína Beránková svůj záměr ale dotáhla do konce, Beáta už nikoliv. Zlákalo jí herectví. Ve škole byla však nadprůměrnou žákyní, byť nevylučuje, že uměla i trochu té rebelie. Dnes již tříletou dceru Juditu má s hercem Tomášem Havlínkem, vztah jim ale nevydržel. Přesto spolu dobře vychází.

Pan profesor je televizní seriál, který se na televizních obrazovkách poprvé objevil v září 2021 se svou první řadou. Druhá následovala o rok později, shodně se začátkem školního roku. Inspirací mu byl slovenský seriál z dílny TV Markíza, jehož předlohou je seriál německý s názvem Der Lehrer.

Románek s Vojtou Dykem

Kaňokovou však "nepotkáte" jen na televizních obrazovkách, v divadle například ztvárňuje Ofélii, byť právě role vedle Vojty Dyka je její zatím nejvýraznější. Dokonce to mezi nimi jiskří natolik, že se spekulovalo o nějakém tom románku. To ale dvojice nikdy nepotvrdila, navíc její seriálový partner pojal před časem za manželku Tatianu Dykovou. Kaňoková je tak po rozchodu sama a na svou pravou lásku teprve čeká.

Pokud by vás zajímalo, kde bere krásná herečka tak perfektní figuru, sama říká, že vlastně neví. "Pro postavu nic nedělám, zatím to nechávám na přírodě a na genech. Když můžu, tak si zacvičím jógu. Ale spíš je to tím, že mám malou a běhám kolem ní. To je největší tělocvik," nechala se slyšet.

Zdroj: tvguru.cz, super.cz, novinky.cz, fashionpicanteria.blogspot.com, opavsky.denik.cz

KAM DÁL: Padesát odstínů svobody: Pro roli Anastasie chtěli Angelinu Jolie. Natáčení ohrozil teroristický útok.