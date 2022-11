Seriál ZOO zastihla tragická událost: Fanoušci jsou rozčílení, tohle si hrdinové nezasloužili

Vojta Rokl, syn ředitelky zoologické zahrady, si v životě užil dost. Ze začátku v seriálu působil jako arogantní muž, který odmítá svou zoufalou matku a nechce jí dovolit, aby se k němu přiblížila. Důvod byl ale jinde. Podle toho, co už v seriálu zaznělo, byl problémové dítě, které skončilo v pasťáku, kde měl být sexuálně zneužívaný svým vychovatelem.

Místo rozvodu smrt

Jeho manželka Kája byla milovnicí byznysu, a ačkoliv nepracovala, vyhledávala každou výhodnou nabídku, jak by mohli vydělat. Společně vychovávali také syna Matěje. Teď ale scenáristé přichystali pro Vojtu pořádnou ránu. Jeho manželka Karolína bude podle všeho účastníkem dopravní nehody, při které zahyne. Skoro se nabízí důvod, že její představitelka Gabriela Farr už nechtěla v seriálu hrát a měla lepší pracovní příležitost. A nebo se šetří a utahují se opasky?

Proč ale scenáristé zvolili tak nahodilý a krutý zvrat v osudu postavy, která už si toho prožila víc než dost? Nebylo lepší připravit pro Vojtu rozvod, kdy se Karolína rozhodne opustit jeho i svého syna a vydá se třeba na nějakou poutní cestu? Za milencem do Kanady? Nebo bydlet do srubu?

Čeká nás velké drama?

Ti, kteří již díly viděli v předpremiéře, se pořádně rozčílili. „Tohle si Vojta nezasloužil,“ píše divačka Ema. „Já už se na to fakt přestanu koukat, to je pořád nějaký drama. Ze začátku to bylo fajn, ale teď je to hrůza,“ píše divák Tomáš. Pravdou je, že z pohodového seriálu o zvířatech se stala detektivka s únosy, kriminálními dvojčaty a teď i tragickou smrtí. Takovou bombu si od tvůrců nezasloužila ani Slunečná, byť i tam jsme se dočkali smrti Jakuba, který podlehl rakovině.

Jak to s Vojtou bude dál, si teď musíme počkat. Jisté je, že na výchovu Matěje zůstane sám a od rodiny pomoc určitě opět nepřijme. Zda skončí i u Marka v baru, ukážou následující díly. Skoro se nabízí otázka, zda jeho představitel Goran Maiello nechce ze seriálu utéct také a tímto se mu otevírají dveře pro konec jeho seriálové postavy. Pokud se ale Vojtova dějová linka bude ubírat vyrovnáním se se smrtí, půjde o další těžké téma, které si právě v tomto seriálu diváci zkrátka už nepřáli…

