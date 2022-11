Marie Poledňáková: Na skvělé výkony dětských herců měla tajný recept

Marie Poledňáková se narodila 7. září 1941 ve Strakonicích, jejím otcem byl univerzitní profesor. Režisérku to ale ke kariéře na akademické půdě příliš netáhlo. Snila totiž o tom, že jednou bude moci uplatnit své umělecké nadání, své naděje neopustila dokonce ani ve chvíli, kdy se kvůli svému kádrovému posudku musela nejdříve uživit jako svářečka, jak informoval iDNES.cz.

Nevzdala se a nakonec se přeci jen dostala na svou vysněnou vysokou školu, kterou byla Akademie múzických umění v Praze. Svému snu ale hodně obětovala. Studium na vysoké škole totiž dokončila v momentě, kdy jejímu synovi, kterého měla z manželství s muzikologem Ivanem Poledňákem, bylo osm let.

„Školu jsem dokončila, když synovi bylo osm let. Nevím, kdo z nás dvou z toho měl větší radost. Mezi jeho čtvrtým a osmým rokem jsme žili sami, celé dny jsem byla zapřažená v televizi, noci jsem trávila nad skripty. Petr chtěl mámu, která na něj má čas, chtěl jezdit na hory, jenže já jsem i v létě o víkendu na chatě ležela v učení," uvedla režisérka.

Marie Poledňáková nesnášela "dětské opičky"

Svými životními zkušenostmi se inspirovala při tvorbě svých snímků a možná právě díky rodičovství, které zvládala levou zadní i při studiu na vysoké škole, dokázala s dětskými herci něco, co se v rodinných komediích jen tak nevidí. Výkony malých profesionálů ve filmech Marie Poledňákové totiž často zastiňovaly herecké výkony dospělých.

Pochvalu na adresu hereckého výkonu Tomáše Holého slyšela Marie Poledňáková ze všech stran, a to dokonce i na filmovém festivalu v Monte Carlu v roce 1979, kam jela snímek představit a odkud si odnesla hned dvě prestižní ceny. Tomáš Holý ale nebyl jedinou dětskou hvězdou, která pod vedením této jedinečné režisérky podávala téměř až neuvěřitelné herecké výkony. Nešlo totiž o pouhou náhodu. Marie Poledňáková přesně věděla, jak na to.

„Já se přiznám, že jsem s dětmi točila velmi ráda, protože jsou přirozené. Když jim připravíte situaci tak, aby v ní mohly jednat, tak je to baví a je to bezvadný. Já prostě nesnáším takový ty dětský opičky, který to mají naučený,“ svěřila se s tajemstvím svého úspěchu režisérka v pořadu Úsměvy v roce 2002.

Tomáše Holého si vybrala, protože všechno zkazil

Podle Marie Poledňákové je tedy klíčem ke skvělým výkonům dětských herců především dobrá příprava. Důležité je ale také vědět, jak budoucí dětské hvězdy správně vybrat. Režisérka totiž zavzpomínala i na den, kdy se poprvé setkala s Tomášem Holým a ihned poznala, že je pro její snímky tou pravou volbou. Na konkurzu pro dětské herce se přitom ten den příliš nepředvedl, právě naopak.

„To tehdy byla kamerová zkouška na Barrandově, vím že padal sníh, první sníh. Bylo prostě hrozně mokro, všechny děti ale tehdy přijely v pořádku, jen Tomáš Holý byl tehdy úplně promáčenej, špinavej, takže jsme ho nejdřív museli usušit. No a pak to pokračovalo strašně rychle protože děti, které tam byly, byly celkem dobré. Tomáš ale všechno, co měl říct, zkazil, takže na to mě dostal, protože se pořád přeříkával. Říkal třeba: To už byl dávno vdanej, teda ženatej! Takhle se prostě pořád opravoval, takže to bylo naprosto jednoznačný,“ podělila se se svou vzpomínkou režisérka v pořadu Všechnopárty v roce 2016.

