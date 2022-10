Marek Lambora v nejžhavějším klipu podzimu: S růžovou zpěvačkou předvedli vášeň i chtíč

První singl k nové desce je venku! Jmenuje se Náš příběh a přináší pořádnou dávku romantiky. Ačkoliv je vítězka páté řady pěvecké soutěže Česko Slovenská Superstar Tereza Mašková šťastně zasnoubená (a vše je zalité sluncem, jak sama říká), neváhala natočit dojemnou píseň o složité lásce, která mluví o boji z posledních sil za to, co ještě zbylo. A aby toho nebylo málo, podtrhla to žhavým klipem, do kterého nacvičila s hercem Markem Lamborou velmi působivé taneční číslo. Dokonce si Marek i zazpíval, a vznikl tak krásný duet, který u fanoušků sklízí úspěch. A to nejen kvůli energii, která mezi dvěma umělci proudí...

Snoubenec Terezu podporuje

Kdo by si ale myslel, že snoubenec Maškové na slavného idola při natáčení žárlil, ten by se mýlil. Oliver Žilák, se kterým Tereza chystá svatbu, ji všude doprovází. Dokonce i natáčení romantického klipu nabitého sexuálním jiskřením sledoval ze zákulisí! A výsledek se mu velmi líbil. Lambora byl přitom Terezinou první volbou, neváhala ani na moment.

"Marek mě napadl hned, protože on je taková čistá duše," nechala se slyšet herečka. Ten to ale stejně neviděl a nabídku ze začátku nechtěl přijmout. Děsilo ho, že by musel v duetu zpívat. A to navzdory tomu, že je nejen skvělým hercem, ale také talentovaným zpěvákem. "Jsem hrozně ráda a vděčná, že do toho šel, protože si myslím, že je to doopravdy hezké," raduje se Tereza.

Talent, kam se podíváš

Ostatně, svůj um předvedl už v šesté řadě show Tvoje tvář má známý hlas, kterou dokonce vyhrál, a získané peníze předal spolku Ichtyóza. Ani v nové písni růžové zpěvačky si neudělal ostudu. Ta má zaručeno, že se díky Markovi na její videoklip podívají i ty divačky, které by jinak na její kanál jinak nezavítaly.

Marek je totiž dodnes milovaným hercem, po kterém touží tisíce žen. Ačkoliv po skončení seriálu Slunečná svou roli Janka Linharta pověsil na hřebík a od té doby se v podobném projektu neobjevil. Písnička o krizi ve vztahu mu ale sedla perfektně. Možná sám ví, o čem zpívá. Nedávno si totiž prožil rozchod s modelkou Andreou Bezděkovou a od té doby o nikom jiném nepromluvil. Dříve randil také se Šárkou Vaculíkovou, dnes Krausovou.

Své léto raději strávil pracovně a surfováním v Portugalsku. Tak uvidíme, zda bude trávit Vánoce o samotě, nebo prozradí nějaké to tajemství...

