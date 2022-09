Zanevřel Marek Lambora ze Slunečné na seriály? Tohle má společného s Jankem Linhartem

Pokud by někdo mohl říct, že si užil báječné léto, bude to fešák Marek Lambora, který se proslavil zejména rolí Janka Linharta ze Slunečné, kde okouzlil ženy jako podnikatel, který se nebál usadit na statku, vzít si Týnu Popelkovou a mít s ní tři děti. Holka, co měla neustále hluboko do kapsy, tak získala doslova prince na bílém koni. Co má Marek společného se svou postavou?