Dívka se originálně pomstila příteli, který ji podváděl

Mladá dívka se na sociální síti TikTok svěřila s tím, jak se pomstila svému expříteli, když ji podvedl. Údajně ho přiměla, aby jí zaplatil plastickou operaci nosu, kterou už dlouho chtěla. Na svém profilu na sociální síti poté zveřejnila video, ve kterém vše vysvětlila.

Svého přítele údajně nachytala přímo při činu, ten se tak neměl možnost z prekérní situace nijak vykroutit, ale i přesto se snažil o její nápravu. Údajně o jejich vztah nechtěl přijít a byl tak ochotný udělat téměř cokoliv pro jeho záchranu.

V jednom momentě se podvedené přítelkyně zeptal, co může udělat pro to, aby mu dala druhou šanci, ta zavětřila příležitost a okamžitě si řekla o financování plastické operace.

„Řekla jsem mu, že mi musí zaplatit plastiku nosu, kterou jsem už dlouho chtěla, protože to, co udělal, mi pořádně podrylo sebevědomí,“ prozradila ve videu. „Také jsem nechtěla, abych s ním ztrácela čas jen tak, co když mě zase podvede?“ dodala slečna v příspěvku.

Nakonec jí její nevěrný expřítel operaci nosu opravdu zaplatil, poté ji ale bohužel podvedl znovu. To bylo sice pro mladou dívku pořádné zklamání. Na druhou stranu alespoň čas, který se svým expřítelem strávila poté, co mu odpustila, podle jejích měřítek "stál za to".

Zdroj: Daily Star

KAM DÁL: Muž pomohl bezdomovci: Pouhým účesem ho změnil k nepoznání.