Slavná zpěvačka prosí soud o povolení otěhotnět a vdát se. Přimlouvá se i její expřítel Justin Timberlake

Do opatrovnictví svého otce se ikonická hvězda dostala v roce 2008, kdy se psychicky zhroutila, oholila si hlavu a byla zbavena svéprávnosti. Veškerý její majetek spadl do správy jejího otce Jamieho Spearse, tehdy malinké syny Seana a Jaydena dostal do péče jejich otec Kevin Federline. Britney od té doby nemá možnost svobodně žít, a i přesto, že má již pět let spořádaný vztah s trenérem Samem Asgharim, nepije alkohol, nebere drogy a pracuje na své psychice, její snaha zbavit se poručnictví byla dosud marná. Americký právní systém je v tomto pro Evropana nepochopitelný a přes čáru už přijde takto dlouhé omezování osobního života i mnoha hvězdám světového showbyznysu.

V Los Angeles právě probíhá další soudní řízení a Britney Spearsová v něm vůbec poprvé zcela otevřeně promluvila o tom, co vše musí v takto nastaveném životě zvládat. Soudkyni Brendě Pennyové dala v telefonickém výslechu najevo své emoce. „Lhala jsem celému světu, že jsem šťastná. Že jsem v pohodě... Nejsem ani šťastná, ani v pohodě, nemohu v noci spát,“ svěřila své prožitky zpěvačka ve zveřejněné nahrávce její výpovědi na extratv.com. Tu otiskla snad všechna americká média a okamžitě se začaly ozývat celebrity, které již v minulosti podporovaly osvobození Britney.

O jejím osudu a životě pod opatrovnictvím otce byl dokonce natočen dokument a sociální sítě stále opanují hlasy podpory s hastagem #freebritney. Své příspěvky jím v minulosti označily taková slavná jména jako Courtney Love (vdova po Kurtu Cobainovi z Nirvany), Miley Cyrusová, Paris Hiltonová, Kim Kardashianová, Mariah Careyová, Sarrah Jessica Parkerová, Sharon Stoneová, Cher, po soudním líčení se připojil i její dávný partner, dnes jedna z nejslavnějších celebrit světa, Justin Timberlake. „Po tom všem, co jsem dnes viděl, my všichni bychom měli nyní podpořit Britney!“

After what we saw today, we should all be supporting Britney at this time.



Regardless of our past, good and bad, and no matter how long ago it was… what’s happening to her is just not right.



No woman should ever be restricted from making decisions about her own body.