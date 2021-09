Lukáš Vaculík jako strážce pořádku. V seriálu Ochránce je skvělý, problémy mu ale dělá jedna podstatná věc

Hlavní hrdinou seriálu je Aleš Pelán v podání Lukáše Vaculíka, který se v něm nejen zastává šikanované kolegyně, ale dokonce řeší i vážnější případy, které divákům nahánějí husí kůži. V seriálu se dokonce objevuje i vražda vychovatelky, tyranizování rodičů, a tím to zdaleka nekončí.

Seriál obstál i na nemilosrdném portálu Česko-Slovenské filmové databáze (83 % ČSFD.cz ), kde získal

Vaculík v hlavní roli

Školnímu ombudsmanovi v seriálu k vyřešení případů pomáhá zejména jeho dlouholetá učitelská praxe, která ho naučila, kde nejčastěji dochází k nějakému bezpráví a proč.

Ačkoliv šlo seriálovému Aleši Pelánovi všechno jako po másle, jeho představitel Lukáš Vaculík měl s rolí nemalé problémy.

Pelán je podle režisérky seriálu Terezy Kopáčkové zkrátka takový hercův protiklad. Sám Lukáš Vaculík by prý sice zasáhl, kdyby viděl, že se někde děje něco hrozného, ale jako každodenní práci by to rozhodně vykovávat nechtěl.

Problémem byla i spisovná mluva

Také se mu prý vůbec nehodilo, že byla hlavní postava zároveň ještě češtinářem. Častokrát se prý zapomněl a řekl něco, nad čím by všichni češtináři na světě asi jen potichu žasli, a musel tak danou scénku natáčet znovu.

„Na můj vkus tam bylo prostě hodně textu. Navíc ta postava, kterou hraju, je učitel češtiny a moje mluva prostě kolikrát neodpovídala té jeho specializaci. Někdy ze mě prostě vypadlo něco, co je mi tak nějak přirozený, a muselo se říct stop, protože by to z češtináře v životě nevypadlo,“ svěřil se pobaveně Vaculík.

Nakonec to ale přece jen zvládl. Na snímek se díval i jeho osmnáctiletý syn Lukáš Vaculík junior a uznal, že to byl jeden z jeho nejlepších hereckých výkonů.

Tedy doslovně se k tomu prý vyjádřil takto: „To je snad první věc, ve které hraješ, na kterou se dá koukat.“ Pořádná dávka smyslu pro humor tedy v rodině Vaculíků, zdá se, nechybí.

Zdroj: Česká televize, Český rozhlas

KAM DÁL: Seriál Osada neurazí, ale ani neoslní. Je v něm alespoň něco, co stojí za zhlédnutí?