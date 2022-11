Seriál ZOO: Zazvonil zvonec a pohádky je konec. Nebo ne?

Ti, kteří koukají v předplacené aplikaci Primy na díly dopředu, už dobře ví, že se soudce pro Viky nakonec vrátí, vyzná se ze svých citů a budou žít šťastně až do smrti! Konec hlavní dějové linky všechny nepříjemně překvapil. O čem však fanoušci spekulují? Podle nich ještě není konec! Minimálně by si z celého srdce přáli, aby...

Viky bude se soudcem nešťastná, myslí si fanoušci

Podle některých televize na Viky a soudce nezanevře a vrátí je hned, jakmile bude chtít její představitelka Eva Burešová znovu točit. I proto se domnívají, že bude v Belgii, kam se s Petrem odstěhuji kvůli jeho působení u soudu, nešťastná. Někteří dokonce předpokládají, že se vrátí bez Petra, jehož následuje do země, kde vůbec nikoho nezná, a štěstí nalezne u svého kamaráda Marka, který byl z jejího odjezdu lehce rozčarován.

Je bláhové předpokládat, že žena, která byla zvyklá trávit každý den se svou spolubydlící a večery v baru se svým blízkým (a nejlepším) kamarádem, bude šťastná v zemi, kde nikoho nemá, kromě dvou báječných dětí svého partnera a v blízké budoucnosti dítě třetí, společné. Možná si tam Viky najde přátele, možná se tam s nimi odstěhuje i Danuše a opustí své místo na Ústavním soudu... Ale klapne to?

Ben a Sofi mají dotočeno, stejně tak Robert

Dětští herci i ti dospělí mají už ale dotočeno a žádné další smlouvy na stole údajně nejsou. Nepředpokládá se, že by Eva spěchala po několika měsících od druhorozeného syna. Aby dostala ještě prostor v ZOO zazářit, musel by se z toho stát takřka nekonečný seriál, který vydrží na obrazovkách alespoň další rok. Předchozí seriál Slunečná se dočkal 160 dílů, v televizi teď ZOO překročilo šedesátku.

Otázkou také je, jak dlouho se ZOO na obrazovkách bez Evy Burešové udrží. Ať ji jedni milují a druzí nenávidí, je velkým seriálovým tahounem a mnoho diváků kouká na seriál právě kvůli ní. Hlavně u mladšího publika jde o jednu z nejoblíbenějších hereček současnosti.

Dvojčata na scéně

Je možné, že dějová linka se teď zaměří nejen na Sid a Adama, kterým diváci lásku ze srdce přejí, ale také na dvojčata, která naskočila do děje teprve nedávno. Jde o sestry Viky a jejich linka začala trochu „nepříjemně“. Děvčata se totiž rozhodla ušít pořádnou boudu, která ještě v dílech pokračuje a sekunduje jim k tomu populární Marek Němec. Z podivných zápletek už jsou ale diváci trochu rozčarování.

„To také záleží na scenáristovi, jak moc chce, aby byli diváci spokojeni nebo zklamáni. Tipuju to druhé, když si ani chytrý soudce nevšimnul toho těhotenského břicha u Viky,“ vysmál se seriálu na sociálních sítích Andy a svěřil své pocity. „Já věřím, že jim to vydrží, pokud je rozdělíte, tak přestávám sledovat ZOO, neboť kvůli Izy a Tes to sledovat nebudu,“ má jasno divačka Věra. Dvojčata si tak přízeň diváků nezískala a kdyby to mělo být jen o nich, můžeme předpokládat, že půjde sledovanost rychle dolů. Holt být potvora se vždycky nevyplácí!

