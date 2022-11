Kateřině (45) se do života vrátila školní láska. Hůř už to dopadnout nemohlo, podvedl ji a zradil

„Kdysi, ještě na střední škole, jsem se doslova bezhlavě zamilovala do učitele Jakuba, který byl jen o málo starší než já,“ vrátila se Kateřina na skok do hlubší minulosti. „My jsme měli těsně před maturitou, on nastoupil na své první místo po promoci. Byl to tedy rozdíl přibližně pěti let, což není tak moc. Byl to vysoký hnědooký krásný chlap, navíc se k nám, maturantkám, choval docela jinak než ostatní profesoři. I když byl mladý, byla v něm noblesa, jakou bychom u jiných jen těžko tehdy hledaly,“ popsala pocity osmnáctiletých mladých žen. Samozřejmě se do něj, stejně jako všechny ostatní dívky, okamžitě zamilovala. A jak se brzy ukázalo, tak i on do ní. I když to byli tehdy dva mladí lidé, kteří málokdy v takové chvíli myslí na pravidla, jejich vztah podle vyprávění paní Kateřiny zůstal jen platonický.

S koncem školy skončil i vztah

Odmaturovala a odešla na vysokou. Ještě si několikrát napsali, párkrát se sešli, ale pak byl konec. Kateřina si našla budoucího manžela mezi spolužáky, Jakub, jak později zjistila, se také šťastně oženil. Oba byli ve svých životech spokojení, i když jeden bez druhého. Kateřině se narodili dva synové, s manželem si postavili dům na okraji Prahy a jejich vztah si žil svým vlastním životem bez velkých problémů. Kluci jsou chytří, a tak se postupně oba dva už po páté třídě vydali na víceleté gymnázium, kterým starší Jiří procházel v době, na kterou Kateřina dnes velmi nerada vzpomíná, úspěšně už šestým rokem a mladší Honzík se právě vydal do primy. A tehdy se stalo to, co se stát nemělo.

Nový bezva matikář

„Na matiku máme fakt bezva učitele, je s ním legrace a víš co? Já od něj chápu, co říká, i když jsou to čísla,“ přišel hned první týden nadšený Honza domů. „Jo? To je fajn, kterého jste dostali?” zeptala se Kateřina. Všechny tamní učitele přece znala z Jirkových rodičovských sdružení. „Toho neznáš, teď přišel nový. Jmenuje se Jakub Moravec a dřív učil na gymplu v Praze. Až teď se přestěhoval sem a bude tady. Že prý se tu narodil, tak se teď vrátil…“ Kateřina se propadala do špatného snu.

„Nemohlo to dopadnout jinak, než jak to také dopadlo. Manžel se sice divil, že najednou nechci pro kluky jezdit ke škole, ale dokázala jsem se vymluvit na pracovní povinnosti. Někdy jsme toho měli víc, tak jsem nestíhala a manžel byl zvyklý. Jenomže pak jsme se přece jen potkali,“ zaleskly se Kateřině i po několika letech oči. „Byl pořád stejně krásný, v kudrnatých vlasech mu prosvítaly první šediny a jakmile mě uviděl, doslova se rozběhl, aby mě mohl obejmout - zatím jen kamarádsky.“

Stará láska opravdu nerezaví

Dávné přísloví o tom, že stará láska nerezaví, se ukázalo jako stoprocentně pravdivé. Teď už byli oba dospělí, neměli mezi sebou školní katedru, a tak tentokrát už nezůstalo jen u procházek a kafe. Netrvalo to dlouho a oba dva věděli, nebo si to alespoň Kateřina myslela, že bez sebe už být nemohou. Domluvili se, že se oba rozvedou, Kateřina vezme syny a odstěhují se někam, kde založí novou rodinu. A ona sama začala jednat, jak jí velelo srdce. „Hned druhý den po tom, co jsme se s Jakubem domluvili, jsem všechno řekla manželovi. Vlastně mi ani nic nevyčítal. Řekl, že něco tušil, nemůže mě nutit, abych s ním žila, jestli ho nemiluji, ale kluci že jsou už dost velcí na to, aby se rozhodli sami, jestli se chtějí stěhovat, nebo zůstanou s ním. Nenapadlo mě, že by nešli se mnou, ale to jsem se moc přepočítala.“

Co na to Jakub?

Kateřina hned volala Jakubovi, aby mu řekla, že všechno dobře dopadlo a aby se dozvěděla, jak je na tom on. Jenomže u Moravců to bylo složitější. Jedna výmluva střídala druhou, problémy se kupily, rozhodnutí se odkládalo. Až se Kateřina odhodlala navštívit svého nového vyvoleného u něj doma. Doufala, že se tím všechno vyřeší. „Našla jsem Jakuba na zahradě, jak si hraje se svojí dcerou. Vyděsil se, když mě uviděl, a docela se na mě obořil, že jsem tam neměla chodit. Manželce prý všechno řekl, ale domluvili se, že zůstanou spolu. ‘Bude to tak výhodnější,’ řekl. Tohle vysvětlení mi doslova vytrhlo srdce. Výhodnější - tak jsem já tehdy vůbec neuvažovala,“ přiznala se Kateřina.

Kateřině zbyly oči pro pláč

A dnes? Jirka končí vysokou školu, Honzík pokračuje na gymnáziu, má “fakt bezva matikáře” Jakuba a oba dva bydlí se svým tátou, který si mezitím našel novou partnerku a i přes velké zklamání se dokázal znovu postavit na nohy. „Já jsem si našla malý byt asi pět kilometrů od původního domova, abych mohla kluky alespoň jednou za čas vidět. Stýská se mi po nich, ale dnes už vím, jak velkou chybu jsem udělala. Ale také jsem nepřestala vyčítat Jakubovi, jak moc mě podvedl a ublížil mi. Jeho nesplněný slib mi zničil život a zpět už nic nevrátím. Ale můžu si za to vlastně i sama,“ uvažuje Kateřina, která by dnes ráda všechno vrátila do starých kolejí, ale ten vlak, do kterého by si tak přála znovu nastoupit, už dávno odjel.

A co vy, jak byste se v takové chvíli rozhodovali? Srdcem, nebo hlavou?

(V příběhu jsou na žádost čtenářky změněna jména, fotka u článku je pouze ilustrační.)

KAM DÁL: Bezruký a beznohý Princ Randian byl otcem pěti dětí. Hadí muž dokázal věci, které by nás ani nenapadly.