Seriál ZOO dovolil Evě Burešové čerpat z vlastní zkušenosti. I proto hraje Viky tak dobře

Eva Burešová si zahrála v seriálu ZOO mladé děvče, které se vlastní vinou dostane do takové spleti lží, že když otěhotní, otec jejího dítěte ji odmítne. To sice diváky namíchlo, protože soudce Petr se celou dobu prezentuje jako arbitr morálních hodnot, už se ale ví, že i tahle dvojice se dočká svého šťastného konce.

Eva si prožila náročnou životní situaci

Je až s podivem, jak dobře Eva tuhle roli hraje, ačkoliv se o ní už dávno ví, že je jednou z předních mladých seriálových hereček. Možná čerpá z vlastní zkušenosti, kdy si po porodu prvního syna Nathaniela užila své. Její bývalý partner hudebník Michael Krásný se totiž krátce po synově narození rozhodl, že upřednostní kariéru před rodinou a mladou ženu nechal nové životní roli napospas.

Je tomu právě pět let, co byla Eva doslova na pokraji sil. Překrásné období seznamování se s novým členem rodiny vystřídal pracovní zápřah, který byl pro Evu nevyhnutelný. Musela se postarat nejen o výchovu svého syna, ale také o jeho materiální zabezpečení.

Táta pracovat může, máma ne, rozčilovala se herečka

„Tatínek nepomáhá. On má hodně práce. Když má jeden volný den, Nathánka si vezme. To bývá ale málokdy,“ svěřila se v roce 2018. Tehdy se nebála přiznat, že jí bývalý partner není nablízku. Zároveň spolu ale dvojice žádné neshody, které by je vzájemně trýznily, neměla. „Když má Míša čas a pracuje v Praze, tráví se synem maximum času. Myslím, že jsme nejlepší bývalí partneři vůbec.“ Ačkoliv by jistě našla oporu u statisíců žen, které si prožily stejnou situaci, Eva nikdy nemluvila o Michaelovi zle. Dokonce později přiznala, že lituje i toho minima, co se o jejich rozchodu objevilo v médiích. Dnes si své soukromí bedlivě střeží a převážně mluví jen o práci.

„Když vidíme tátu, který má dvě tři práce, říkáme si: ‚To je frajer, dělá vše pro to, aby se jejich rodina měla dobře.‘ Když vidíme ženu, která má dvě a více prací, něco v nás říká: ‚Hele, ona se vůbec nevěnuje dětem.‘ Jaký je mezi nimi rozdíl? Jen v pohlaví. Oba chtějí a dělají maximum pro děti, a když jsou na to sami, měli bychom jim být podporou a oporou. Neznám ve své blízkosti žádného rodiče, který by se hnal za penězi a slávou. Všichni dělají vše pro to, aby jejich děti nemusely jednou strádat,“ rozčilovala se tehdy herečka.

V seriálu ZOO se dočká šťastného konce

Čelila velké kritice, že v době, kdy byl její syn stále ještě malý, už natáčela seriál Slunečná, hrála v muzikálech a stála na prknech v divadle. Jaké je být rodič samoživitel si tak vyzkoušela už tenkrát. Možná právě proto chápe svou seriálovou postavu Viky, která teď čelí obavám, že zůstane na vše sama. Soudce Petr, kterého hraje Robert Urban, jí sice slibuje finanční pomoc, každá máma ale ví, že to zkrátka není všechno. Viky ho tak nechce uvést ani do rodného listu.

Dnes už může Eva na těžké období ve svém skutečném životě jen vzpomínat. Má po svém boku otce svého druhého syna, kuchaře Přemka Forejta, který se o rodinu stará a nikam se za kariérou nestěhuje. Michal Krásný tehdy utekl prý až do New Yorku. Stejně jako každá pohádka, i seriál ZOO by měl mít svůj happyend. Soudce by se měl pro Viky vrátit a žít budou nejspíš šťastně až do smrti. Právě teď jí ale role Viky připomíná, co si prožila sama.

Tvůrci úmyslně nechali jejich seriálovou linku otevřenou, kdyby se herci chtěli na plac vrátit. Eva má tak dost času na rozmyšlenou, Urban by ale do toho možná šel hned. Jak se nechal slyšet, konec jeho seriálové postavy ho mrzel. Projekt bude dál pokračovat se zaměřením na jiné hrdiny, zejména Adama a Sid. Jelikož je ale v televizi už nový seriál Dobré zprávy, otázkou je, jak dlouho seriál ZOO vydrží.

