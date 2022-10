Navážou Dobré zprávy na úspěch seriálu ZOO? Natálie Halouzková září jako nikdy předtím. Tohle ale divákům vadilo

Natálie Halouzková se objevila už ve filmu Všechno nebo nic, kde si zahrála dvojče Táni Pauhofové. Zazářila také v roli Míny v seriálu ZOO, kde ztvárnila nevěrnou holku Marka, zvaného Mařenky, kterého byla schopna obětovat pro pár korun a blyštivých dárků. Nutno říct, že právě v roli Míny byla neskutečně sexy a diváky si získala. V Dobrých zprávách ale přichází opak. Natálie ztvární Báru, trochu naivní holku, která se ale rychle v džungli velkoměsta otrká a ani pro ránu nepůjde daleko.

Slunečná a ZOO

Dlouho všichni předpokládali, že právě Dobré zprávy úspěšně navážou na dva předchozí výrazné projekty. Co ale bylo spojujícím prvkem Slunečné a ZOO? Zvířata a jiné město než divoká Praha. Slunečná měla svůj slavný statek ve stejnojmenné vesnici, do Prahy pak někteří hlavní hrdinové pouze dojížděli. Když se kamera u hlavního města ukázala, většinou ukázala pražský Pankrác a bylo po všem. Seriál ZOO se zase odehrává ve Dvoře Králové a o Praze se tam mluví jen zběžně. To všechno je příjemná změna, která teď dostala na frak.

Je škoda, že se televize nedržela toho, co objevila možná trochu náhodou, ale dobře jim fungovalo. Ačkoliv, možná právě venkov v Dobrých zprávách je inspirován venkovem ve Slunečné.

Zlé město a čistý venkov

Dobré zprávy se odehrávají v redakci, kde je klasická zlá hezká holka. Hraje ji Sára Rychlíková a hned v prvním díle práskne Natálii do obličeje dort jako křest ohněm. Trpí tím, že kdysi dávno, při své účasti v Miss, měla být trochu oplácaná a neustále se stará, jestli je dostatečně krásná. Působí jako rozmazlená fiflena, ačkoliv se dle klasického scénáře určitě stane něco, díky čemu prozře a později se za své chování omluví.

Natálie naopak ztělesňuje právě onen čistý venkov, který chce konat hlavně dobro a o peníze v něm nikdy nejde. Právě tenhle (už ohraný) kontrast diváky příliš nepotěšil. Pro Halouzkovou je to tak zcela nová role a možnost, jak vystoupit ze své škatulky. Partu zachraňuje Vladimír Polívka, který svou rázností a hereckou zkušeností celé partě dává punc toho, že to tam nějakým zvláštním způsobem funguje.

Dobré zprávy působí povrchně

Své diváky si Dobré zprávy jistě najdou, zatím tam však není nikdo, kdo by výrazně vyčníval a měl naději na dějovou linku, která zaujme. Prostředí Dobrých zpráv se nezdá příliš atraktivní a působí uměle. Navíc má člověk pocit, že celý svět zpravodajství je povrchní a nejde v něm ani tak o touhu předat divákovi informace, ale především o to, jak u toho moderátor vypadá. Člověku se ani nechce věřit, že lidé ve zpravodajství skutečně tráví tolik času tím, aby se ujistili, že jsou stále dostatečně krásní.

Podle dostupných zdrojů by se ale na scénáři měl podílet znovu úspěšný René Decastelo, který stojí za Slunečnou i ZOO. Možná tak nový seriál ještě překvapí. Nutno říct, že kdyby nakonec zůstali u ZOO a rozvíjeli dál linku bez Evy Burešové, možná by diváky potěšili tvůrci o něco víc.

Nakonec Halouzková vyhraje

Kdo na Dobrých zprávách vyhraje, je Natálie. Její postava je sympatická a budí dojem, že potřebuje obejmout, což je něco, co zkrátka funguje. Navíc je to její první hlavní role v takovém seriálu, má tak velký prostor ukázat, co se v ní skrývá. Pokud si to nepokazí, udělají z ní Dobré zprávy hvězdu, jakou je pro mladší generaci momentálně Eva Burešová.

První díl zatím ale příliš úspěchu nesklidil. Dokonce ho ve sledovanosti porazila repríza Četnických humoresek. Ani předchozí seriály, které televize Prima na podzim vypustila, žádnou slávu neudělaly. Pálava byla zastíněna kauzou Denisy Nesvačilové a Petra Kolečka a Hořký svět neutáhl ani tolik oblíbený Jakub Štáfek.

Zdroj: iDNES.cz, Blesk.cz, wikipedia.org, seriál ZOO, seriál Dobré zprávy

KAM DÁL: Smrt dítěte: Sára Affašová trpí, stejnou tragédii prožili i Kočendová, Žilková se Stropnickým nebo hitmaker Michal David.