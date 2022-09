Seriál Ulice: Kristýna Podzimková v něm našla manžela, Jakub Štáfek chtěl neuvěřitelné peníze. Pak se divil, když mu je dali

Rodiny, na které se seriál zaměřuje, se pravidelně mění, stejně tak kulisy prochází určitým vývojem. Jsou však i tací, kteří v seriálu vydrželi od jeho začátku! Třeba takový pan Pešek, ten už má spoustu let byt stejný. Jeho dcera Adriana se však změnila úplně. Prvně ji hrála herečka modelka Dominika Kadlčková, později Šárka Vaculíková. Když potřebovali tvůrci do děje Peškovu vnučku vrátit, Kadlčkové to ani nenabídli. Sami po letech přiznává, že jí to před kamerou až zas tolik nešlo.

Někdo našel lásku, někdo si prožil peklo

Patricie Pagáčová (Tereza Jordánová), dříve Solaříková, si zahrála v seriálu opravdu krušné chvíle. Sama přiznala, že nejtěžší pro ni byla scéna se znásilněním. Byli ale i tací, kteří zde našli lásku. A to například Anna Kadeřávková (Rozina), která se zamilovala do svého seriálového přítele Johana Mádra (Richard) nebo Kristýna Maléřová, provdaná Podzimková (Thea Nekonečná), která se na natáčení sblížila s Matějem Podzimkem, kterého si následně vzala. Na jednom z večírků Ulice mu kreativní producent Michal Reitler řekl, že na herečku, po které už nějaký ten čas kouká, nemá. Podzimek si to nenechal líbit a byla z toho láska na několik let. Po devíti letech se ale rozvedli.

Jeden z největších šoků svého života zažil ale rozhodně Jakub Štáfek při svém návratu. V době jeho rostoucí popularity se ho tvůrci rozhodli oslovit, jestli by se do své role Matěje Jordána nevrátil. Štáfkovi se prý ale nechtělo, a tak si řekl úmyslně o vysokou částku za jeden natáčecí den. Jaké bylo ale jeho překvapení, když tvůrci jeho podmínky přijali a on se pak do role musel vrátit. Odešel ale i po druhé a nechal se slyšet, že tentokrát už se opravdu nevrátí. Důvodem byl jeho přechod k bojovým sportům, navíc má dnes seriál a film Vyšehrad, ze kterého se stává poměrně úspěšný a výdělečný projekt.

Ulice roste s dobou

Marketing se nevyhnul ani Ulici. Od roku 2011 můžeme poměrně pravidelně vídat tzv. skryté reklamy, začínalo to společností Euronics a Tescoma. V té době se ještě s takovým product placementem poměrně šetřilo, dnes už je to ale běžná záležitost, a dokonce se to bůhví, jak neskrývá. Je to jeden ze zdrojů příjmu, jak si může takový seriál na své natáčení vydělat.

Během několikaletého natáčení jsou i tací, kteří svět už opustili. Mezi nimi například Andrej Hryc, který si zahrál Borise nebo Hana Maciuchová, která hrála Miriam Hejlovou. Ze seriálu však odešla už dříve na vlastní žádost. Dala přednost jinému projektu.

Další zajímavosti:

​ Když ukazuje Viola, kterou ztvárňuje Kristýna Hrušínská , své seriálové matce Jolaně fotku svého otce, je na ní její skutečný otec herec Jan Hrušínský .

Když ukazuje Viola, kterou ztvárňuje , své seriálové matce Jolaně fotku svého otce, je na ní její skutečný otec . Michaela Badinková si v seriálu zahrála se svým partnerem Janem Teplým. Ten, ačkoliv jí už prý třikrát požádal o ruku, s ní k oltáři ještě stále nedošel!

si v seriálu zahrála se svým partnerem Janem Teplým. Ten, ačkoliv jí už prý třikrát požádal o ruku, s ní k oltáři ještě stále nedošel! Vasil Fridrich , který si v seriálu zahrál velmi nepříjemné scény s Lindou Rybovou, se v seriálu objevil už v roce 2013 a 2016 vedlejší roli právníka.

, který si v seriálu zahrál velmi nepříjemné scény s Lindou Rybovou, se v seriálu objevil už v roce 2013 a 2016 vedlejší roli právníka. U seriálu jako kameraman působil také Michal Vavro, manžel Lenky Zahradnické . Svatbu měli letos v létě a vychovávají spolu dvě dcery.

. Svatbu měli letos v létě a vychovávají spolu dvě dcery. Když hrál Matyáš Valenta v seriálu epileptické záchvaty, radili mu jeho vlastní rodiče, kteří jsou lékaři.

v seriálu epileptické záchvaty, radili mu jeho vlastní rodiče, kteří jsou lékaři. Yvetta Blanarovičová musela kvůli své roli přibrat minimálně 10 kilo.

