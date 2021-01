Paní Maciuchová byla profesionálka s křehkou duší, říká Markéta Hrubešová. Jak na ni vzpomínají další osobnosti?

Jen velmi málo se Markéta Hrubešová vyjadřuje do médií. V případě odchodu Hany Maciuchové do hereckého nebe však pro nás udělala výjimku. „S paní Maciuchovou jsem se setkala jen jednou během natáčení pro Českou televizi. V každém případě to byla neuvěřitelná profesionálka s křehkou duší. A když jsem chodila na její představení do divadla, tak do byl vždycky herecký koncert,“ uvedla pro Čtidoma.cz Markéta Hrubešová.

Nikdy na Tebe nezapomenu

„Hanko má milá, tolik mě Tvůj odchod zasáhl. Byla jsi úžasná a v rolích moje nejlepší královna, máma, přítelkyně... děkuju, že jsi mě vedla. Pokoj Tvé duši. Nezapomenu na Tebe,“ zavzpomínala na svoji nejen kolegyni Jitka Schneiderová.

„Zaslouží si potlesk ten, kteréhož umění přežívá věky, byť závojem smrti opředen, v náručí nebeské spočneš...a v našich myslích zůstaneš už navěky. Y.B. S panem Adamírou jsem hrála v Anně Karenině, hodně mne naučil, vždy noblesní a skvělý, s paní Maciuchovou jsem to štěstí neměla, byť jsem chvíli byla ve stejném divadle. Vždy, když odejdou velcí herci, je to smutné. Čest vaší památce,“ napsala si na instagramový profil Yvetta Blanarovičová.

Kouzlo Hany Maciuchové bylo mimo jiné také v tom, že dokázala oslovovat napříč generacemi. Ať už diváky u televizních obrazovek či v divadlech, tak i své mladší kolegy. „Paní Maciuchová byla za mlada bezesporu jedna z nejkrásnějších hereček, v pozdějším věku jedna z nejnoblesnějších dam před kamerou,“ má jasno herec a moderátor Petr Vojnar.

Populární bavič přiznává, že se do ní bezhlavě zamiloval v Krkonošských pohádkách. „Ten "zamilovanej" pocit u mě zůstával, kdykoliv jsem ji kdekoliv viděl. Mrzí mě, že jsem nikdy neměl možnost se s ní osobně potkat, každopádně odešla jedna z posledních opravdových hvězd českého televizního a filmového světa,“ doplnil pro Čtidoma Vojnar.

